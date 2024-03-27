Idosa que morreu prensada por elevador em Vitória foi assessora de Paulo Hartung

O acidente fatal com o elevador ocorreu na clínica Reuma, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A paciente que morreu ao cair no vão de elevador nesta quarta-feira (27) atuou como assessora do ex-governador Paulo Hartung na época em que político era Chefe do Executivo do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Maria de Lourdes de Lessa, de 74 anos.

A mulher era aposentada e foi até a Clínica Reuma (Centro de Reumatologia Avançada), onde aconteceu o acidente, para realizar um exame reumatológico de rotina. O estabelecimento médico fica na Enseada do Suá, em Vitória. No local, ela acabou sendo prensada pelo elevador ao cair no vão do equipamento após a porta abrir. A informação foi confirmada pela irmã da idosa, que não quis se identificar.

A vítima deixa uma filha de 42 anos, uma neta de 23 anos e 10 irmãos. "Estamos em desespero! A família é muito unida e ela não tinha problema de saúde. Ela foi de manhã na consulta, por volta das 9h e estava normal", contou a familiar.

Maria de Lourdes de Lessa, de 74 anos, morreu após cair no vão e ser atingida por um elevador em Vitória Crédito: Arquivo pessoal e Arte/A Gazeta

O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Detalhes sobre como ocorreu o acidente não foram repassados pelas autoridades.

Ex-governador lamenta morte

Em nota, Paulo Hartung disse que recebeu com muita tristeza a notícia do trágico falecimento da Maria de Lourdes. "Perdemos uma pessoa muito querida, por mim e por toda minha famíla. Uma mulher extraordinária que trabalhou com meu pai, Paulo, e me acompanhou em toda trajetória na vida pública, como minha secretária pessoal”, frissou.

O ex-governador explicou que está no Rio de Janeiro, mas voltará para Vitória o mais rápido possível para "levar abraço fraterno aos seus familiares neste momento de dor. Descanse em paz, Lourdes!", finalizou. Veja a nota na integra:

“Recebi com muita tristeza a notícia do trágico falecimento da Maria de Lourdes. Perdemos uma pessoa muito querida, por mim e por toda minha famíla. Uma mulher extraordinária que trabalhou com meu pai, Paulo, e me acompanhou em toda trajetória na vida pública, como minha secretária pessoal. Estou no Rio de Janeiro, a trabalho, providenciando meu retorno para Vitória o mais rápido possível para levar abraço fraterno aos seus familiares neste momento de dor. Descanse em paz, Lourdes!”

O que diz a Clínica Reuma: