Paciente cai em vão de elevador de clínica em Vitória e morre prensada

Maria de Lourdes de Lessa, de 74 anos, morreu após cair no vão e ser atingida por um elevador em Vitória

O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Detalhes sobre como ocorreu o acidente não foram repassados pelas autoridades.

O que diz a clínica | "A Reuma e a Onco & Hemato Serviços Médicos informam que todas as providências estão sendo tomadas em resposta ao incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (27/03), colaborando integralmente com as autoridades competentes. Expressamos nossa profunda solidariedade à família neste momento, oferecendo todo suporte necessário, e reiteramos nosso compromisso com o devido esclarecimento dos fatos. Mais informações serão esclarecidas à medida da apuração dos fatos."