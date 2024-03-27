Paciente cai em vão de elevador de clínica em Vitória e morre prensada

Uma paciente identificada como Maria de Lourdes Lessa, de 74 anos, ex-assessora de Paulo Hartung, morreu após cair no vão do elevador da Clínica Reuma (Centro de Reumatologia Avançada) e ser prensada. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (27). O estabelecimento médico fica na Enseada do Suá, em Vitória. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h37, mas, quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava morta.
O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Detalhes sobre como ocorreu o acidente não foram repassados pelas autoridades.
O que diz a clínica | "A Reuma e a Onco & Hemato Serviços Médicos informam que todas as providências estão sendo tomadas em resposta ao incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (27/03), colaborando integralmente com as autoridades competentes. Expressamos nossa profunda solidariedade à família neste momento, oferecendo todo suporte necessário, e reiteramos nosso compromisso com o devido esclarecimento dos fatos. Mais informações serão esclarecidas à medida da apuração dos fatos."