Porta de elevador que prensou paciente em clínica de Vitória abriu por falha no sensor

A porta do elevador que prensou e matou a aposentada Maria de Lourdes de Lessa, de 74 anos, nesta quarta-feira (27) abriu sem que o equipamento de transporte estivesse no andar. A situação aconteceu devido a uma falha técnica no sensor, segundo informações de Igor Dadalto, assessor de engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea-ES).
A vítima estava na clínica, localizada na Enseada do Suá, em Vitória, para realizar exame reumatológico de rotina.
Quando o meio de transporte vertical sinalizou estar no andar da vítima, a porta se abriu e a mulher acabou caindo no vão, explicou o profissional da área de construção ao repórter João Brito, da TV Gazeta.
"Como o vão do fosso não tem um metro, ela não conseguiu nem mesmo abaixar para tentar se salvar. A documentação do elevador está em dia, bem como os documentos relativos à manutenção", explicou Dadalto.
Os peritos da Polícia Científica do ES foram ao local e o corpo já foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
Assessora de Paulo Hartung
Maria atuou como assessora do ex-governador Paulo Hartung na época em que político era Chefe do Executivo do Espírito Santo. Ela era aposentada e foi até a Clínica Reuma (Centro de Reumatologia Avançada), onde aconteceu o acidente, para realizar um exame reumatológico de rotina. A vítima deixa uma filha de 42 anos, uma neta de 23 anos e 10 irmãos.
"Estamos em desespero! A família é muito unida e ela não tinha problema de saúde. Ela foi de manhã na consulta, por volta das 9h, e estava normal", contou uma familiar, que não quis se identificar.
O que diz a Clínica Reuma:
"A Reuma e a Onco & Hemato Serviços Médicos, informam que todas as providências estão sendo tomadas em resposta ao incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (27/03), colaborando integralmente com as autoridades competentes. Expressamos nossa profunda solidariedade à família neste momento, oferecendo todo suporte necessário, e reiteramos nosso compromisso com o devido esclarecimento dos fatos. Mais informações serão esclarecidas à medida da apuração dos fatos."