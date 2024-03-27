Porta de elevador que prensou paciente em clínica de Vitória abriu por falha no sensor

O acidente fatal envolvendo o elevador ocorreu em uma clínica na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: João Brito

A vítima estava na clínica, localizada na Enseada do Suá, em Vitória, para realizar exame reumatológico de rotina.

Quando o meio de transporte vertical sinalizou estar no andar da vítima, a porta se abriu e a mulher acabou caindo no vão, explicou o profissional da área de construção ao repórter João Brito, da TV Gazeta.

"Como o vão do fosso não tem um metro, ela não conseguiu nem mesmo abaixar para tentar se salvar. A documentação do elevador está em dia, bem como os documentos relativos à manutenção", explicou Dadalto.

Os peritos da Polícia Científica do ES foram ao local e o corpo já foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Assessora de Paulo Hartung

Maria de Lourdes de Lessa, de 74 anos, morreu após cair no vão e ser atingida por um elevador em Vitória Crédito: Arquivo pessoal e Arte/A Gazeta

"Estamos em desespero! A família é muito unida e ela não tinha problema de saúde. Ela foi de manhã na consulta, por volta das 9h, e estava normal", contou uma familiar, que não quis se identificar.

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