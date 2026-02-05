Homem segue a ex-companheira até delegacia de São Mateus e acaba preso

O homem a invadiu a sala de registro de ocorrências no momento em que a denúncia era formalizada. Crédito: Douglas Abreu

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã de quarta-feira (04), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, após seguir a vítima até a delegacia e invadir a sala onde ela registrava a ocorrência.

A vítima, uma mulher de 43 anos, procurou a delegacia para denunciar os crimes e relatou que conviveu por cerca de um ano e meio com o suspeito e vinha sendo alvo de agressões físicas e graves ameaças. O homem a seguiu e invadiu a sala de registro de ocorrências no momento em que a denúncia era formalizada.