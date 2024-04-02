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Crimes em março

Suspeitos de homicídios em intervalo de 6 minutos são presos em São Gabriel

Genivaldo Correia Lisboa e Evaldo Pereira Santos foram mortos na noite do dia 13 de março; eles lancharam juntos antes de serem assassinados a tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2024 às 18:07

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 18:07

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu, entre os dias 22 e 30 de março, os suspeitos dos homicídios de Genivaldo Correia Lisboa, de 34 anos, e Evaldo Pereira Santos, de 46 anos. Os dois homens foram mortos a tiros em um intervalo de seis minutos em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do dia 13 de março. Os crimes ocorreram nos bairros Santa Helena e Asa Branca, e, segundo a PM, as vítimas lancharam juntas antes de serem mortas. 
Segundo o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Ricardo Oliveira, a possível motivação dos homicídios está ligada ao tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Civil, três suspeitos do homicídio de Genivaldo Correia Lisboa, de 34 anos, foram identificados e detidos, sendo dois presos preventivamente e o terceiro, temporariamente. Duas prisões ocorreram no dia 22 de março. Os suspeitos, de 20 anos e 25 anos, foram detidos no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha, e conduzidos à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde também foram autuados por tráfico de drogas. No dia 27 de março, o terceiro indivíduo, de 24 anos, foi detido no mesmo bairro.
Já os suspeitos de assassinar Evaldo Pereira Santos foram presos no último sábado (30), durante uma operação policial no bairro João Colombi. Dois indivíduos, de 18 e 21 anos, foram detidos. Eles não tiveram as identidades informadas. 

Os crimes

Genivaldo Correia Lisboa, de 34 anos, e Evaldo Pereira Santos, de 46, foram mortos na noite do dia 13 de março, em São Gabriel da Palha, no Noroeste capixaba. O primeiro caso aconteceu às 23h02, no bairro Santa Helena, onde Genivaldo foi atingido por três disparos e foi encontrado estava já sem vida. O crime aconteceu perto da casa onde ele morava há cerca de três meses. 
Seis minutos depois do homicídio de Genivaldo, às 23h08, no bairro Asa Branca, a Polícia Militar foi chamada e se deparou com o corpo de Evaldo no chão. A perícia verificou que a vítima também sofreu três disparos. Testemunhas relataram que Evaldo e Genivaldo comeram lanche juntos naquela noite no bairro Asa Branca. 

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