Suspeitos de homicídios em intervalo de 6 minutos são presos em São Gabriel

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Ricardo Oliveira, a possível motivação dos homicídios está ligada ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, três suspeitos do homicídio de Genivaldo Correia Lisboa, de 34 anos, foram identificados e detidos, sendo dois presos preventivamente e o terceiro, temporariamente. Duas prisões ocorreram no dia 22 de março. Os suspeitos, de 20 anos e 25 anos, foram detidos no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha, e conduzidos à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde também foram autuados por tráfico de drogas. No dia 27 de março, o terceiro indivíduo, de 24 anos, foi detido no mesmo bairro.

Já os suspeitos de assassinar Evaldo Pereira Santos foram presos no último sábado (30), durante uma operação policial no bairro João Colombi. Dois indivíduos, de 18 e 21 anos, foram detidos. Eles não tiveram as identidades informadas.

Os crimes

Genivaldo Correia Lisboa, de 34 anos, e Evaldo Pereira Santos, de 46, foram mortos na noite do dia 13 de março, em São Gabriel da Palha, no Noroeste capixaba. O primeiro caso aconteceu às 23h02, no bairro Santa Helena, onde Genivaldo foi atingido por três disparos e foi encontrado estava já sem vida. O crime aconteceu perto da casa onde ele morava há cerca de três meses.