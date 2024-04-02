Tiroteio entre rivais e confronto com PM assustam moradores em Ponto Belo

Um tiroteio entre grupos rivais que disputam o tráfico de drogas e um confronto armado entre suspeitos e policiais assustou moradores do bairro Vila Nova, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (1). Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, o caso tem relação com o homicídio ocorrido na cidade no último sábado (30), o primeiro após sete anos sem registros de assassinatos. Um homem de 28 anos foi detido durante a ocorrência.
Segundo a PM, houve um acionamento após serem recebidas informações de uma intensa troca de tiros entre facções. Quando as equipes foram até o local encontraram três indivíduos suspeitos armados. A corporação afirmou que o trio realizou disparos em direção aos militares, “que precisaram revidar para repelir a injusta agressão”.
Em seguida, os suspeitos tentaram fugir para uma região de pasto. Dois deles conseguiram e um foi alcançado cerca de 150 metros depois. Com ele, os agentes não encontraram itens ilícitos. Foram feitas buscas na região para encontrar a arma que estaria com o indivíduo, mas não foi possível localizá-la.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, quando interrogado, o suspeito disse aos policiais que está em curso uma tentativa de retaliação pela morte de Júnior do Carmo Van Delrei, de 38 anos, assassinado no fim de semana. Relatou ainda que os outros dois suspeitos estavam armados com revólver calibre .32 e vieram até o local de moto. Segundo a polícia, esse indivíduo estava com o grupo que quer vingar o assassinato.
Não foram localizados outros suspeitos envolvidos na troca de tiros anterior. Segundo o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo, o grupo que realizou o ataque no último sábado foi novamente responsável por atirar contra pessoas ligadas às vítimas daquele dia.
“Chegou a um ápice de uma guerra entre quadrilhas de traficantes rivais pela tomada do território de Ponto Belo. No sábado houve um ataque de um grupo rival, que atentou contra a vida de um traficante, e o irmão dele veio a óbito. Nesta segunda, recebemos a informação de que o grupo que atacou no sábado fez um novo ataque, que foi revidado”, disse o delegado em entrevista para a TV Gazeta Norte.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado, “já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação”, finalizou a Polícia Civil. Não houve registro de pessoas feridas na ocorrência policial.
Rivalidade na cidade
As investigações apontam que a morte de Júnior do Carmo Van Delrei, durante uma festa de família, teve como motivação a rivalidade pelo comando do tráfico de drogas.
Uma das vítimas feridas do ataque no fim de semana, Thales do Carmo Pereira de Souza, de 26 anos, foi identificado como um traficante e está em um dos lados das organizações rivais, segundo o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo.
A polícia recebeu relatos de que nos últimos dias pessoas próximas de Thales realizaram ameaças, disparos e invadiram casas para tentar localizar o assassino de Júnior.