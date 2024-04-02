Tiroteio entre rivais e confronto com PM assustam moradores em Ponto Belo

Depois de tiroteio entre os grupos, houve um confronto de um trio contra a polícia em Ponto Belo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a PM, houve um acionamento após serem recebidas informações de uma intensa troca de tiros entre facções. Quando as equipes foram até o local encontraram três indivíduos suspeitos armados. A corporação afirmou que o trio realizou disparos em direção aos militares, “que precisaram revidar para repelir a injusta agressão”.

Em seguida, os suspeitos tentaram fugir para uma região de pasto. Dois deles conseguiram e um foi alcançado cerca de 150 metros depois. Com ele, os agentes não encontraram itens ilícitos. Foram feitas buscas na região para encontrar a arma que estaria com o indivíduo, mas não foi possível localizá-la.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, quando interrogado, o suspeito disse aos policiais que está em curso uma tentativa de retaliação pela morte de Júnior do Carmo Van Delrei, de 38 anos, assassinado no fim de semana. Relatou ainda que os outros dois suspeitos estavam armados com revólver calibre .32 e vieram até o local de moto. Segundo a polícia, esse indivíduo estava com o grupo que quer vingar o assassinato.

Não foram localizados outros suspeitos envolvidos na troca de tiros anterior. Segundo o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo, o grupo que realizou o ataque no último sábado foi novamente responsável por atirar contra pessoas ligadas às vítimas daquele dia.

“Chegou a um ápice de uma guerra entre quadrilhas de traficantes rivais pela tomada do território de Ponto Belo. No sábado houve um ataque de um grupo rival, que atentou contra a vida de um traficante, e o irmão dele veio a óbito. Nesta segunda, recebemos a informação de que o grupo que atacou no sábado fez um novo ataque, que foi revidado”, disse o delegado em entrevista para a TV Gazeta Norte.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado, “já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação”, finalizou a Polícia Civil. Não houve registro de pessoas feridas na ocorrência policial.

Rivalidade na cidade

As investigações apontam que a morte de Júnior do Carmo Van Delrei, durante uma festa de família, teve como motivação a rivalidade pelo comando do tráfico de drogas.

Uma das vítimas feridas do ataque no fim de semana, Thales do Carmo Pereira de Souza, de 26 anos, foi identificado como um traficante e está em um dos lados das organizações rivais, segundo o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo.