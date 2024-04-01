Assassinato põe fim a sete anos de paz em cidade do Espírito Santo

Um assassinato registrado na noite do último sábado (30) pôs fim a uma marca histórica em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo. O município era o que estava há mais tempo sem homicídios no Estado – o último havia ocorrido sete anos atrás, em março de 2017. Segundo a Polícia Militar, Júnior do Carmo Vandel Rei, de 38 anos, foi baleado durante uma festa de família no bairro Carvão e morreu após ser encaminhado a um hospital.
O ataque a tiros que matou Júnior deixou o irmão dele, Thales do Carmo Pereira de Souza, de 26 anos, e uma menina de 10 anos feridos. Cinco pessoas são suspeitas do crime, sendo que duas delas teriam realizado os disparos. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), a identidade da criança será preservada.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento, segundo a Polícia Civil.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), agora, após o assassinato em Ponto Belo, o município que está há mais tempo sem homicídios é Apiacá, no Sul capixaba, que teve a última morte pelo crime contabilizada em maio de 2020.