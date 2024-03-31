Perseguição na BR 101 termina com um morto e três feridos em Linhares

Arma e ferramentas roubadas em Guarapari foram apreendidas em Linhares Crédito: Polícia Militar

Uma perseguição policial a quatro suspeitos de um roubo de ferramentas no município de Guarapari terminou com um dos homens morto e três feridos na noite de sábado (30) em Linhares , Norte do Espírito Santo. O carro em que os suspeitos estavam fugiu de bloqueios feitos pela Polícia Militar, mas o grupo acabou preso após alcançado em Linhares.

A polícia recebeu a informação de que após o roubo, os suspeitos seguiram em um Fiat Uno para Linhares, passando em alta velocidade em vários radares. O veículo foi visto passando em João Neiva e um primeiro cerco foi feito pela Polícia Militar no posto da Polícia Rodoviária Federal de Linhares. Um dos ocupantes apontou uma arma para os militares, que atiram no veículo.

Eles continuaram em fuga e houve perseguição pela rodovia federal. Uma viatura tentou fechar o caminho, mas teve de desviar para evitar uma batida frontal. Em outro ponto, com outro bloqueio, o motorista do Fit Uno invadiu a contramão para fugir e o porta malas do carro se abriu. Alguns objetos caíram e outros, foram jogados pelos suspeitos.

Estouro de pneu

Já no bairro Três Barras, um pneu estourou, o motorista perdeu o controle e veículo acabou batendo no muro dos fundos do Fórum. O homem que estava no carona atirou pela janela, e outro no banco traseiro apontou uma arma em direção aos militares, iniciando uma troca de tiros com os policiais.

Um dos suspeitos arremessou um revólver calibre .38 contra a vegetação e caiu ao chão, dizendo estar baleado. Outros dois, também baleados, desceram do veículo e se renderam. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados e levaram os feridos para o Hospital Rio Doce em Linhares. Um deles, sem identificação, morreu no local.

Ainda segundo o registro policial, dos três feridos, apenas um permaneceu internado sob escolta na unidade e os outros dois, foram levados para a delegacia. O serviço de investigação da PM acredita que o grupo é o mesmo que realizou outros crimes de roubos na região. O veículo utilizado pelos suspeitos foi recolhido e levado ao pátio credenciado pelo Detran.