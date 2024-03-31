Acidente entre carros deixa um morto e dois feridos na ES 080 em Colatina

O acidente envolveu um Gol e um Fiat Strada, na ES 080, no interior de Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma colisão frontal entre um veículo Fiat Strada e um Gol deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na ES 080, zona rural de Colatina , no Noroeste capixaba, na noite de sábado (30). Segundo a Polícia Militar, a Strada seguia sentido São Domingos do Norte a Colatina quando, próximo de um restaurante, o Gol, que seguia no sentido contrário, realizou uma ultrapassagem indevida, causando a batida. O motorista do Gol foi a óbito no local do acidente. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor e o passageiro do Fiat Strada ficaram lesionados. Um deles foi atendido pelos bombeiros e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. De acordo com a corporação, ele estava lúcido, orientado e se queixava de dores na cabeça e tórax, devido ao acionamento do airbag. O outro, por sua vez, ficou aos cuidados da equipe do Samu.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Fiat Strada realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ainda de acordo com a corporação, ele não era habilitado. A PM também acrescentou, em nota, que o Gol estava com o licenciamento vencido e, por isso, foi guinchado.