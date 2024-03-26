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Leonel Ximenes

Conheça a cidade do ES que comemorou 7 anos sem homicídios

Em 2024, Espírito Santo tem 38 "territórios de paz", ou seja, municípios onde não houve assassinatos

Publicado em 26 de Março de 2024 às 16:17

Públicado em 

26 mar 2024 às 16:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista aérea de Ponto Belo, cidade do Norte do Estado
A cidade de  Ponto Belo, que tem 6.497 habitantes Crédito: Bernardo Bracony
A pequena Ponto Belo tem um grande motivo para se orgulhar: em um Estado marcado pela violência, a bucólica cidade do extremo Norte do Espírito Santo comemorou nesta segunda-feira (25) a marca de sete anos sem homicídios.
O último homicídio registrado na cidade aconteceu no dia 25 de março de 2017, na zona rural do município. Em 2022, segundo o censo do IBGE, Ponto Belo tinha 6.497 habitantes, uma queda de 6,91% em comparação ao último levantamento populacional realizado em 2010.
Localizada a 360 quilômetros de Vitória, Ponto Belo parece que tem “vocação” para a paz. Entre os anos de 1998 e 2008 não houve registro de assassinato na cidade.
O policiamento do município, que tem na agricultura sua base econômica, está sob a responsabilidade da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, criada em 2021, e que atende também Pinheiros e Montanha.
Conheça a cidade do ES que comemorou 7 anos sem homicídios

TERRITÓRIOS DE PAZ EM 2024

Pelo menos até fevereiro de 2024, 38 municípios estavam trilhando os caminhos da paz já percorridos por Ponto Belo. Nestas cidades, não houve registro de homicídios neste ano: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itarana, João Neiva, Marechal Floriano, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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