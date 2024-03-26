Conheça a cidade do ES que comemorou 7 anos sem homicídios

A pequena Ponto Belo
tem um grande motivo para se orgulhar: em um Estado marcado pela violência, a bucólica cidade do extremo Norte do Espírito Santo comemorou nesta segunda-feira (25) a marca de sete anos sem homicídios.
O último homicídio registrado na cidade aconteceu no dia 25 de março de 2017, na zona rural do município. Em 2022, segundo o censo do IBGE, Ponto Belo tinha 6.497 habitantes, uma queda de 6,91% em comparação ao último levantamento populacional realizado em 2010.
Localizada a 360 quilômetros de Vitória, Ponto Belo parece que tem “vocação” para a paz. Entre os anos de 1998 e 2008 não houve registro de assassinato na cidade.
O policiamento do município, que tem na agricultura sua base econômica, está sob a responsabilidade da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar
, criada em 2021, e que atende também Pinheiros e Montanha.
Pelo menos até fevereiro de 2024, 38 municípios estavam trilhando os caminhos da paz já percorridos por Ponto Belo. Nestas cidades, não houve registro de homicídios neste ano: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itarana, João Neiva, Marechal Floriano, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.