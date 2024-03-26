Conheça a cidade do ES que comemorou 7 anos sem homicídios

A cidade de Ponto Belo, que tem 6.497 habitantes Crédito: Bernardo Bracony

A pequena Ponto Belo tem um grande motivo para se orgulhar: em um Estado marcado pela violência, a bucólica cidade do extremo Norte do Espírito Santo comemorou nesta segunda-feira (25) a marca de sete anos sem homicídios.

O último homicídio registrado na cidade aconteceu no dia 25 de março de 2017, na zona rural do município. Em 2022, segundo o censo do IBGE, Ponto Belo tinha 6.497 habitantes, uma queda de 6,91% em comparação ao último levantamento populacional realizado em 2010.

Localizada a 360 quilômetros de Vitória, Ponto Belo parece que tem “vocação” para a paz. Entre os anos de 1998 e 2008 não houve registro de assassinato na cidade.

O policiamento do município, que tem na agricultura sua base econômica, está sob a responsabilidade da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar , criada em 2021, e que atende também Pinheiros e Montanha.

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