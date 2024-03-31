Homem dorme debaixo de ônibus e morre atropelado pelo veículo em Linhares

Um homem foi morto atropelado por um ônibus na madrugada deste domingo (31) no centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima, identificada como Wellington Santos Souza, estava deitada embaixo do coletivo e o motorista não percebeu a presença dele, quando foi sair com o veículo.
A recepcionista de um hotel contou à Polícia Militar que o motorista pernoitou no estabelecimento e por volta das 2h30, ao assumir a direção do veículo, que estava estacionado na Rua Professor Jones, não percebeu que havia uma pessoa deitada embaixo do ônibus e seguiu viagem, com destino à Pontal do Ipiranga.
Porém, por volta das 3h40, o motorista recebeu uma mensagem de outro recepcionista do hotel relatando o fato. Ele imediatamente retornou ao local e passou por teste do etilômetro, que deu negativo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas vítima faleceu no local e a perícia foi acionada. O motorista foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
Segundo a Polícia Civil, esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.