Festa de família termina com morte e criança baleada no Norte do ES

Júnior do Carmo Vandel Rei (à esquerda) morreu após ser baleado durante uma festa de família em Ponto Belo; Thales do Carmo Pereira de Souza (à direita) foi ferido pelos disparos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens e uma criança de 10 anos foram baleados durante uma festa de família no bairro Carvão, no município de Ponto Belo , na Região Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (30). Uma das vítimas, de 38 anos, identificada como Júnior do Carmo Vandel Rei, morreu após ser encaminhado ao hospital.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, uma das vítimas havia sido atingida no peito, outra na cabeça e pescoço. Uma menina de 10 anos também foi ferida na barriga por um disparo. Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a identidade da criança será preservada. O outro ferido foi identificado como Thales do Carmo Pereira de Souza, de 26 anos.

Após atendimento no hospital do município, as três vítimas foram transferidas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. No entanto, Júnior, um dos homens alvejados, faleceu.

Uma familiar contou para os militares que estava em casa, juntamente com a família em uma festa, quando cerca de cinco homens chegarem. Dois deles, segundo a testemunha, se aproximaram e efetuaram vários disparos. Logo após o crime, os suspeitos fugiram.

As vítimas foram socorridas para o hospital pelos familiares. No local do fato, a polícia encontrou diversas cápsulas deflagradas.

Segundo apurações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, com a Polícia Civil, esse foi o primeiro homicídio registrado em Ponto Belo após sete anos sem nenhum crime do tipo.