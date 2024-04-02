Espírito Santo recebe alerta de chuvas intensas para 21 cidades; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas para 21 cidades capixabas, nesta terça-feira (2), válido até as 10h da manhã de quarta-feira (3). O alerta amarelo é o mais brando da escala, e indica um perigo potencial.
Segundo o Inmet, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas. Veja a lista das cidades:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
O instituto ainda deu algumas orientações: em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.