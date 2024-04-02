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Perigo potencial

Espírito Santo recebe alerta de chuvas intensas para 21 cidades; veja lista

Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ventos podem chegar a 60 km/h na região Norte do Estado
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 abr 2024 às 11:17

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 11:17

Cidades do Espírito Santo recebem alerta amarelo de chuvas intensas até quarta-feira (3)
Cidades do Espírito Santo recebem alerta amarelo de chuvas intensas até quarta-feira (3) Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas para 21 cidades capixabas, nesta terça-feira (2), válido até as 10h da manhã de quarta-feira (3). O alerta amarelo é o mais brando da escala, e indica um perigo potencial. 
Segundo o Inmet, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas. Veja a lista das cidades:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Jaguaré
  9. Mantenópolis
  10. Montanha
  11. Mucurici
  12. Nova Venécia
  13. Pancas
  14. Pedro Canário
  15. Pinheiros
  16. Ponto Belo
  17. São Gabriel da Palha
  18. São Mateus
  19. Sooretama
  20. Vila Pavão
  21. Vila Valério
O instituto ainda deu algumas orientações: em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

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