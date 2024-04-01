Trabalhadores param em hospital após choque elétrico em telhado no ES

A Gazeta com o Quatro pessoas sofreram choque elétrico e por pouco não foram eletrocutados enquanto trabalhavam no telhado de uma casa no Centro de Boa Esperanç a, no Noroeste do Estado, no domingo (31). Segundo apurações da reportagem decom o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192 ), que realizou o resgate às vítimas, um dos trabalhadores informou que o incidente ocorreu quando uma telha de zinco encostou em um fio de energia. As identidades das quatro vítimas não foram reveladas.

A reportagem apurou com o Samu que os quatro foram encaminhados inicialmente para um hospital da cidade. Deles, um adolescente chegou a ficar em observação e, por não ter lesões, recebeu alta médica. Os outros três trabalhadores foram estabilizados e levados, em estado estável, para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , referência para esse tipo de atendimento.

Ainda de acordo com o Samu, uma das vítimas, que seria o dono da obra, sofreu traumatismo craniano, teve episódios de vômito com sangue e ficou inconsciente. Outra vítima, um construtor, teve queimaduras no lado direito do corpo, na altura do rim.

O filho desse construtor, que ajudava na obra, é a vítima que está em estado mais grave, de acordo com o Samu. Ele foi socorrido com queimaduras gravíssimas, de terceiro grau, nas pernas e no tórax.