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Em Boa Esperança

Trabalhadores param em hospital após choque elétrico em telhado no ES

Uma das vítimas contou que o material de zinco encostou na rede elétrica e a corrente atingiu ele e mais três pessoas que estavam no telhado; um homem sofreu queimaduras de 3° grau
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

01 abr 2024 às 15:49

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 15:49

Quatro pessoas sofreram choque elétrico e por pouco não foram eletrocutados enquanto trabalhavam no telhado de uma casa no Centro de Boa Esperança, no Noroeste do Estado, no domingo (31). Segundo apurações da reportagem de A Gazeta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que realizou o resgate às vítimas, um dos trabalhadores informou que o incidente ocorreu quando uma telha de zinco encostou em um fio de energia. As identidades das quatro vítimas não foram reveladas. 
A reportagem apurou com o Samu que os quatro foram encaminhados inicialmente para um hospital da cidade. Deles, um adolescente chegou a ficar em observação e, por não ter lesões, recebeu alta médica. Os outros três trabalhadores foram estabilizados e levados, em estado estável, para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência para esse tipo de atendimento.
Ainda de acordo com o Samu, uma das vítimas, que seria o dono da obra, sofreu traumatismo craniano, teve episódios de vômito com sangue e ficou inconsciente. Outra vítima, um construtor, teve queimaduras no lado direito do corpo, na altura do rim.
O filho desse construtor, que ajudava na obra, é a vítima que está em estado mais grave, de acordo com o Samu. Ele foi socorrido com queimaduras gravíssimas, de terceiro grau, nas pernas e no tórax.
Segundo o Samu, o resgate às vítimas aconteceu em um local de difícil acesso e contou com o apoio de populares e de uma equipe do hospital de Boa Esperança. Também foram acionadas UTIs móveis do Samu, deslocadas de Montanha e São Mateus. A Polícia militar e o Corpo de Bombeiros, por sua vez, não foram acionados para a ocorrência. 

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