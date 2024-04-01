Homem é morto a tiros dentro de carro após brigar em bar em Ecoporanga

Um homem de 41 anos foi morto a tiros dentro de um carro no Centro de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima chegou logo depois ao local e contou aos policiais que o marido teria se envolvido em uma briga em um bar, o que pode ter motivado o crime.
A PM recebeu a informação de que, após a discussão, quando a vítima já tinha ido embora do estabelecimento, dois homens surgiram de moto e atiraram contra o veículo, ferindo o homem. A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento, afirmou a corporação.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, conforme nota da Polícia Civil. “A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, disse a corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.