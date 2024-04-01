Homem é perseguido e morto a tiros por trio encapuzado em Colatina

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros no bairro Vila Amélia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (31). De acordo com informações da Polícia Militar, Rafael Ferraz de Oliveira estava em um bar quando foi atingido por disparos efetuados por um trio armado – os suspeitos estavam encapuzados e usando roupas pretas. Ele tentou fugir e entrou em uma casa que estava com a porta aberta, mas foi perseguido e sofreu diversos disparos dentro do imóvel, não resistindo aos ferimentos.
Segundo o boletim de ocorrência da PM, testemunhas relataram que os suspeitos fugiram do local descendo uma escada e depois não foram mais vistos. Não foi possível identificá-los. No imóvel, os militares verificaram que não havia vestígios do crime, sem cápsulas ou projéteis deflagrados.
Rafael sofreu seis perfurações espalhadas na cabeça, no peito, na perna e no braço. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento, informou a Polícia Civil.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.