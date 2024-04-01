Homem é perseguido e morto a tiros por trio encapuzado em Colatina

Caso é investigado pela Delegacia Regional de Colatina Crédito: Governo do ES

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros no bairro Vila Amélia, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de domingo (31). De acordo com informações da Polícia Militar , Rafael Ferraz de Oliveira estava em um bar quando foi atingido por disparos efetuados por um trio armado – os suspeitos estavam encapuzados e usando roupas pretas. Ele tentou fugir e entrou em uma casa que estava com a porta aberta, mas foi perseguido e sofreu diversos disparos dentro do imóvel, não resistindo aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, testemunhas relataram que os suspeitos fugiram do local descendo uma escada e depois não foram mais vistos. Não foi possível identificá-los. No imóvel, os militares verificaram que não havia vestígios do crime, sem cápsulas ou projéteis deflagrados.

Rafael sofreu seis perfurações espalhadas na cabeça, no peito, na perna e no braço. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento, informou a Polícia Civil