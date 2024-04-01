Calçada cede, derruba muro e 'engole' médico em Cachoeiro; veja vídeo

A cratera que se abriu tem cerca de dois metros de altura. O médico foi socorrido por uma equipe de resgate e levado a um hospital que fica a poucos metros do local do acidente. A vítima é Eurípedes Fernandes de Melo, que trabalha como ortopedista. O filho dele, Alberto Soeiro, informou à reportagem que o pai está lúcido, mas teve fratura do fêmur e foi submetido a uma cirurgia na tarde desta segunda-feira.