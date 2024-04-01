Um médico foi 'engolido' por uma cratera e atingido por escombros após um buraco se abrir na calçada, causando o desabamento de um muro em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º), na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. E tudo foi registrado por uma câmera de monitoramento.
Como está a vítima?
A cratera que se abriu tem cerca de dois metros de altura. O médico foi socorrido por uma equipe de resgate e levado a um hospital que fica a poucos metros do local do acidente. A vítima é Eurípedes Fernandes de Melo, que trabalha como ortopedista. O filho dele, Alberto Soeiro, informou à reportagem que o pai está lúcido, mas teve fratura do fêmur e foi submetido a uma cirurgia na tarde desta segunda-feira.
Durante a noite, a Unimed Sul Capixaba informou que o médico foi operado, em procedimento com inclusão de uma haste no fêmur. "O paciente segue lúcido", reforçou.
Calçada cede, derruba muro e 'engole' médico em Cachoeiro; veja vídeo
O que aconteceu?
- De acordo com o Crea-ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo), uma ruptura foi identificada na rede de drenagem na região, provavelmente ocasionada por raízes de uma árvore.
- Apesar disso, a empresa BRK, que presta serviços de saneamento na cidade, diz que uma equipe técnica esteve no local e constatou que o acidente não tem relação com as redes de água e esgoto operadas pela concessionária.
- Mas o coordenador da Defesa Civil municipal, Inácio Daroz, explica que a calçada cedeu por falta de sustentação. Ele não deu tantos detalhes, mas acredita que o acidente possa ter sido causado pela água da chuva, que teria deixado a calçada e o muro 'suspensos'.
- A Prefeitura de Cachoeiro reforça que informações preliminares apontam para a possibilidade de que a rede de drenagem tenha sido deteriorada em virtude do tempo, já que existe há mais de 30 anos. "Um estudo está sendo feito e não há como afirmar, ainda, que a árvore existente no local tenha sido responsável pelos danos à rede", explicou.
- A concessionária de água e esgoto (BKR) foi procurada novamente pela reportagem com as informações repassadas pelo Crea-ES e Prefeitura de Cachoeiro, mas a empresa afirmou novamente que o acidente não está relacionado às tubulações. "As redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto daquele trecho operam com regularidade, sem qualquer avaria", garantiu.