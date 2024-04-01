Rompimento de calçada pode ter sido causado por raízes de árvore, aponta Crea-ES

A queda de uma calçada e um muro no bairro Gilberto Machado , em Cachoeiro de Itapemirim , na manhã desta segunda-feira (1), pode ter sido provocada pelas raízes de uma árvore. As informações são do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), que apontou que uma ruptura foi identificada na rede de drenagem na região, provavelmente ocasionada pelas raízes.

"Neste trecho, especificamente, existe uma rede de drenagem mista, que recebe tanto a contribuição de água quanto de esgoto. Próximo dela há uma árvore com raízes atingindo não só o muro, mas essa rede. A gente acredita que houve ali um vazamento. Essa água começou a retirar a camada de solo e outros elementos ali de base e próximo ao pavimento, o que ocasionou o afundamento da calçada, do passeio e consequentemente a queda do muro", explicou Erivelto Diogo da Silva, engenheiro do CREA-ES

De acordo com o assessor, há uma preocupação que situações semelhantes ocorram ao longo da calçada, já que uma continuidade da mesma situação, ou seja, rede de drenagem e esgoto numa única tubulação de concreto. “Temos árvores ao longo dessa via, cujas raízes podem estar fazendo o mesmo processo. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação. Se a gente não possui situações semelhantes que possam ocasionar situações como essas ou ainda mais indesejadas”, ressalta.

Calçada cede, derruba muro e 'engole' médico em Cachoeiro Crédito: Videomonitoramaento

Segundo Erivelto, está sendo feito um trabalho preliminar de retirar a estrutura do local, que poderia cair sobre as pessoas, além de recompor a rede de drenagem para, no caso de utilização, essa água não comprometa ainda mais essa estrutura da via.

Problemas são silenciosos

O engenheiro explica que o grande problema de ocorrências em sistemas de drenagem é que geralmente elas não dão sinais. “Elas ficam totalmente cobertas e pavimentadas por cima, por isso uma boa manutenção, uma boa gestão, um bom projeto, isso faz com que se evite [esse tipo de problema].

Um sistema separador, dividindo uma rede para água e outra para esgoto, também evita esse tipo de acidente, explica o engenheiro. Segundo o profissional, a drenagem deve ser feita em um envelopamento para evitar exatamente que, em caso de rompimento ou vazamento, haja esse afundamento e se comprometa a integridade física das pessoas que vão utilizar essa via.

“Outro fator é a seleção de espécies adequadas para utilizar nas vias públicas de árvores, que não tenham esses tipos de raízes que comprometam tanto as estruturas das casas quanto às estruturas de terceiros, seja rede de água ou esgoto’, pontua.

Rompimento de calçada pode ter sido provocado por raízes de árvore, aponta CREA-ES

BRK diz que rede de esgoto não teve avaria

De acordo com a BRK, concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Cachoeiro de Itapemirim, a ocorrência não está relacionada às tubulações de água e esgoto existentes no local. Por meio de nota, a empresa informou que as redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto daquele trecho operam com regularidade, sem qualquer avaria.

“A concessionária encaminhou uma equipe técnica ao local logo após ciência do fato, e em vistoria identificou que o problema é inerente ao sistema de drenagem (água de chuva) daquele trecho; estrutura e serviço que não fazem parte do escopo de trabalho da BRK no município”, argumentaram.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de Cachoeiro informa que, segundo informações preliminares, a possibilidade é que a rede de drenagem tenha sido deteriorada em virtude do tempo, já que a estrutura existe há mais de 30 anos. Apesar das informações do Crea-ES sobre a árvore identificada no local, o município argumenta que um estudo está sendo feito e não há como afirmar, ainda, que a árvore existente na região tenha sido responsável pelos danos à rede.

Como está a vítima?

No momento do acidente, um médico foi 'engolido' pela cratera, que tem cerca de dois metros de altura. Eurípedes Fernandes de Melo, que trabalha como ortopedista, foi socorrido por uma equipe de resgate e levado a um hospital que fica a poucos metros do local do acidente.

Na tarde desta segunda-feira (1), o filho dele, Alberto Soeiro, informou à reportagem que o pai está lúcido, mas teve fratura do fêmur e foi submetido a uma cirurgia na tarde desta segunda-feira.