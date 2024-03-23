Chuva no ES: rodovia cede e carro cai em cratera em Bom Jesus do Norte

O município de Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Espírito Santo, está praticamente ilhado após a ES 297 — principal acesso da cidade — ceder. Um carro que passavam pelo local caiu. Os quatro ocupantes do veículo foram resgatados com vida. Vários pontos da cidade também ficaram alagados após as fortes chuvas.

De acordo com Carlos José Vieira, coordenador interino da Defesa Civil do município, começou a chover por volta de 20h de sexta (22), mas a situação piorou durante a madrugada. “A chuva ficou com mais intensidade entre 1h e 3h da madrugada, e, com isso, o Rio Itabapoana subiu aproximadamente sete metros e transbordou. Os bairros mais afetados foram Centro, São Sebastião, Silvano e Belvedere”, contou.