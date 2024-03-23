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ES 297

Chuva no ES: rodovia cede e carro cai em cratera em Bom Jesus do Norte

Segundo a Defesa Civil Estadual, a cidade de Bom Jesus do Norte registrou mais de 300 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas, nível bastante expressivo

Publicado em 23 de Março de 2024 às 12:05

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

23 mar 2024 às 12:05
Estrada é destruída e ruas ficam alagadas em Bom Jesus do Norte
Rodovia cede em Bom Jesus do Norte Crédito: Leitor A Gazeta
O município de Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Espírito Santo, está praticamente ilhado após a ES 297 — principal acesso da cidade — ceder. Um carro que passavam pelo local caiu. Os quatro ocupantes do veículo foram resgatados com vida. Vários pontos da cidade também ficaram alagados após as fortes chuvas.
De acordo com Carlos José Vieira, coordenador interino da Defesa Civil do município, começou a chover por volta de 20h de sexta (22), mas a situação piorou durante a madrugada. “A chuva ficou com mais intensidade entre 1h e 3h da madrugada, e, com isso, o Rio Itabapoana subiu aproximadamente sete metros e transbordou. Os bairros mais afetados foram Centro, São Sebastião, Silvano e Belvedere”, contou.
Segundo a Defesa Civil Estadual, a cidade de Bom Jesus do Norte registrou mais de 300 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas, nível bastante expressivo. A Secretaria de Assistência Social realiza o levantamento das famílias afetadas. Ainda não há a confirmação de quantas pessoas estão desalojadas e desabrigadas.
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Atualização

24/03/2024 - 1:40
Inicialmente, a Defesa Civil local informou que dois carros tinham caído na cratera, mas apenas um veículo foi confirmado. Os ocupantes foram resgatados com vida

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