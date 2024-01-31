Carro cai em cratera após calçamento ceder em Colatina

Carro foi retirado do buraco com a ajuda de moradores Crédito: Leitor de A Gazeta

Um carro caiu em uma cratera após o calçamento ceder no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (31). Apesar do susto, ninguém se feriu, mas ficou o prejuízo do veículo e também o transtorno para os moradores, já que o buraco ocupou quase toda a rua, que é sem saída e é a única alternativa para acessar outras regiões da cidade.

O automóvel é da filha da empresária Luzinete Forrechi, que acredita que poderia ter acontecido algo pior, caso o acidente tivesse acontecido à noite. “Ela gritou que caiu no buraco e fomos ver, todos preocupados. A sorte é que não aconteceu o pior, mas se fosse à noite poderia ter acontecido”, disse em entrevista para a repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste.

Segundo ela, o problema na Rua Luiz Gotti começou há cerca de um mês, como consequência da chuva. Foram feitas obras nesse período para consertar a situação, porém ela se repetiu nesta manhã. “É muito transtorno. Toda vez que chove é assim para sair da rua. Já vieram três vezes aqui consertar, mas sempre que chove isso acontece. É o nosso dinheiro jogado fora”, afirmou a empresária. Para conseguir passar pelo local, alguns motoristas decidiram passar por cima da calçada.

Em nota, a Prefeitura de Colatina, por meio da Secretaria de Obras, informou que uma equipe técnica foi ao local para providenciar o reparo ainda nesta quarta-feira.