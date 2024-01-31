Homem é baleado na cabeça em assalto em frente ao Terminal Campo Grande

Um homem de 52 anos foi baleado na cabeça após reagir a um assalto na entrada do Terminal Campo Grande, em Cariacica , na manhã desta quarta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos teriam abordado a vítima e anunciado o assalto afirmando que era para o homem entregar a bicicleta.

A Polícia Militar disse que agentes foram acionados para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na ocorrência. No local, "o homem de 52 anos relatou aos policiais que foi vítima de tentativa de latrocínio por dois indivíduos armados, que levaram a bicicleta dele. A vítima disse que reagiu ao assalto e foi baleada", disse a PM, em nota.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, onde recebeu o devido atendimento médico. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência.