Homem morre após ser baleado ao voltar da academia em Cariacica

Wagner Machado Littig foi baleado e morreu um dia depois no ES Crédito: Arquivo pessoal

TV Gazeta. A vítima dos disparos é Wagner Machado Littig, que trabalhava como coordenador de uma empresa de segurança. A família dele é dona de um lava a jato. O velório será em uma igreja no bairro Oriente, no mesmo município. O homem de 34 anos, baleado quando voltava da academia na noite de segunda-feira (29) no bairro Itanguá, em Cariacica , e chegou a ser socorrido, morreu na terça-feira (30). A informação foi confirmada reportagem da. A vítima dos disparos é Wagner Machado Littig, que trabalhava como coordenador de uma empresa de segurança. A família dele é dona de um lava a jato. O velório será em uma igreja no bairro Oriente, no mesmo município.

Wagner estava dentro do carro e iria entrar na garagem quando foi surpreendido por um homem de moto, que passou atirando. Moradores da região relataram ter ouvido ao menos sete disparos. Procurada pela reportagem na terça-feira (30), a Polícia Militar informou que militares foram ao local e encontraram a vítima baleada na calçada. Wagner foi socorrido por populares até o pronto atendimento de Alto Lage. Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima foi atingida no braço e no pescoço.

Homem é baleado quando voltava da academia no bairro Itanguá, em Cariacica Crédito: Oliveira Alves

A Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver da Polícia Cientificada (PCIES) recolheu o corpo de Wagner na noite de terça-feira (30), após acionamento por volta das 23h43, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), e encaminhou para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para a realização da identificação e do exame cadavérico.

Segundo a corporação, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse, em nota.