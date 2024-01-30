Homem é baleado ao voltar de academia em bairro de Cariacica

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que uma equipe foi informada por populares na região de que havia um indivíduo baleado. Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima baleada na calçada. O homem foi socorrido por populares até o pronto atendimento de Alto Lage. Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima foi atingida no braço e no pescoço.