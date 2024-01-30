Homem é baleado ao voltar de academia em bairro de Cariacica

Um homem de 34 anos foi baleado quando voltava da academia na noite de segunda-feira (29) no bairro Itanguá, em Cariacica. A vítima, que não teve o nome identificado, estava dentro do carro e iria entrar na garagem quando foi surpreendido por um homem de moto, que passou na direção dele. Moradores da região relataram ter ouvido ao menos sete disparos. A vítima trabalha como coordenador de uma empresa de segurança, e a família dele possui um lava a jato.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que uma equipe foi informada por populares na região de que havia um indivíduo baleado. Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima baleada na calçada. O homem foi socorrido por populares até o pronto atendimento de Alto Lage. Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima foi atingida no braço e no pescoço.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada, segundo a corporação.