Bandidos armados com metralhadora roubam carro de família em Cariacica

"Eles já saíram do carro com metralhadora na mão apontando para nossa cabeça, mandando a gente sair depressa. Meus pais travaram na hora e eles começaram a ameaçar mais. Eu saí primeiro, depois eles conseguiram sair do carro", lembrou a universitária, que preferiu não se identificar.

Os criminosos mandaram o comerciante se deitar no chão cheio de lama para que ele fosse revistado. "Queriam ver se ele tinha mais coisas no bolso. Eles perguntavam se a gente queria morrer, a todo momento com a arma na nossa cabeça. Achei que iam matar meu pai", desabafou a jovem. Os bandidos levaram o carro e a família registrou um boletim de ocorrência na delegacia.