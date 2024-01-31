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Violência

Bandidos armados com metralhadora roubam carro de família em Cariacica

Vítimas estavam a caminho da Ceasa quando veículo foi "fechado" pelos criminosos, que obrigaram o pai a deitar no chão cheio de lama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2024 às 09:56

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 09:56

Uma família passou por momentos de terror no meio da Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na última terça-feira (30). Pai, mãe e filha foram abordados por criminosos armados com metralhadora, ameaçados de morte e tiveram o carro roubado. 
Quem dirigia o veículo era um comerciante, de 56 anos. No carro estavam a esposa dele, de 60 anos, e a filha, de 26. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a jovem contou que a família havia saído de Araçás, em Vila Velha, com direção à Central de Abastecimento (Ceasa). Na altura do bairro Santa Bárbara, o carro deles foi fechado pelos bandidos. 
"Eles já saíram do carro com metralhadora na mão apontando para nossa cabeça, mandando a gente sair depressa. Meus pais travaram na hora e eles começaram a ameaçar mais. Eu saí primeiro, depois eles conseguiram sair do carro", lembrou a universitária, que preferiu não se identificar. 
Os criminosos mandaram o comerciante se deitar no chão cheio de lama para que ele fosse revistado. "Queriam ver se ele tinha mais coisas no bolso. Eles perguntavam se a gente queria morrer, a todo momento com a arma na nossa cabeça. Achei que iam matar meu pai", desabafou a jovem. Os bandidos levaram o carro e a família registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

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