Bandidos armados com metralhadora roubam carro de família em Cariacica

Uma família passou por momentos de terror no meio da Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na última terça-feira (30). Pai, mãe e filha foram abordados por criminosos armados com metralhadora, ameaçados de morte e tiveram o carro roubado.
Quem dirigia o veículo era um comerciante, de 56 anos. No carro estavam a esposa dele, de 60 anos, e a filha, de 26. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a jovem contou que a família havia saído de Araçás, em Vila Velha, com direção à Central de Abastecimento (Ceasa). Na altura do bairro Santa Bárbara, o carro deles foi fechado pelos bandidos.
"Eles já saíram do carro com metralhadora na mão apontando para nossa cabeça, mandando a gente sair depressa. Meus pais travaram na hora e eles começaram a ameaçar mais. Eu saí primeiro, depois eles conseguiram sair do carro", lembrou a universitária, que preferiu não se identificar.
Os criminosos mandaram o comerciante se deitar no chão cheio de lama para que ele fosse revistado. "Queriam ver se ele tinha mais coisas no bolso. Eles perguntavam se a gente queria morrer, a todo momento com a arma na nossa cabeça. Achei que iam matar meu pai", desabafou a jovem. Os bandidos levaram o carro e a família registrou um boletim de ocorrência na delegacia.