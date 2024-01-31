ES recebe alerta para tempestade e queda de granizo em 29 cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, para 29 cidades, a maioria da Região Sul do Espírito Santo – algumas são do Litoral Sul e região Serrana. O aviso vale das 10h da manhã desta quarta-feira (31) até as 10h de sexta-feira (2).
Nas cidades com o alerta vigente, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e ocorrer queda de granizo. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Confira as cidades com o alerta abaixo:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante