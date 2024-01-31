ES recebe alerta para tempestade e queda de granizo em 29 cidades

Cachoeiro está entre as cidades com o alerta de perigo para temporais

Nas cidades com o alerta vigente, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e ocorrer queda de granizo. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.