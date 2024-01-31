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Chuva e ventos fortes causam danos em Venda Nova do Imigrante

Uma galeria no centro da cidade cedeu e no interior, parte do telhado de um ginásio foi arrancado com a força do vento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jan 2024 às 11:49

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 11:49

Chuva e ventos fortes causam danos em Venda Nova do Imigrante
Chuva e ventos fortes causam danos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante
A chuva e ventos fortes na tarde de terça-feira (30) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, causaram estragos. Uma galeria no Centro da cidade cedeu e no interior, parte do telhado de um ginásio foi arrancado com as rajadas.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Gleidson Ferreira, choveu por aproximadamente 30 milímetros em cerca de uma hora. Houve danos na estrutura do ginásio de esportes na comunidade de São José de Alto Viçosa. Ninguém se feriu, mas o imóvel foi interditado pela Defesa Civil.

Chuva e ventos fortes causam danos em Venda Nova do Imigrante

Outra ocorrência foi a galeria na Avenida Evandi Américo Comarela, na lateral da BR 262. A galeria cedeu cerca de um metro. “Fizemos ontem ação paliativa para mitigação do risco de inundação com a retirada da terra que estava adicionando peso à estrutura e solicitamos apoio do DNIT para reconstrução”, disse o coordenador.
Chuva e ventos fortes causam danos em Venda Nova do Imigrante
De acordo com Gleidson Ferreira, a Defesa Civil também acionou o Corpo de Bombeiros para o corte de parte da estrutura de metal e aço que está obstruindo a vazão. A pista está parcialmente interditada com sinalização.

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