Moradores reclamam de cratera em estrada de Vila Valério

"O setor de comunicação da prefeitura informa que, a secretaria de agricultura está trabalhando em diversas frentes de trabalho, atendendo os agricultores(carreadores) patrolamentos de algumas estradas, recuperação de algumas barragens que foram danificadas pelas fortes chuvas e uma outra equipe cuidando somente da questão do cascalhamento das estradas onde passam as linhas escolares.



Neste momento as máquinas estão atendendo a comunidade do Jacarandá e a secretaria está cumprindo fielmente o cronograma de cascalhamento. Em breve todos serão atendidos".

