Moradores reclamam de cratera em estrada de Vila Valério

Quem passa pela Ladeira do Vial, na divisa entre Vila Valério e Jaguaré, no Noroeste e Norte do Espírito Santo
, observa uma verdadeira cratera. A via serve de passagem para a produção agrícola da região e também para chegar até a cidade. Além disso, o ônibus escolar passa pela via, o que causa preocupação entre os pais dos estudantes.
Em um trecho da estrada é necessário que um motorista pare para que o outro passe, para evitar o risco de acidentes. Na parte debaixo da ladeira, quem passa pelo local tem medo de cair de carro em um buraco grande. Quando chove, a situação piora.
“Do jeito que já está estreito aqui alguém pode cair na valeta. Pode até acontecer coisas piores”, disse o lavrador Anaílton da Conceição, morador da região, para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.
Quem depende da via diz que já reclamou muito da situação com a Prefeitura. “Eles falam que vão resolver na semana que vem, mas ninguém vem. A gente já tem promessas de que vão vir”, falou a agricultora Cleide Fabris.
Em nota, a Prefeitura de Vila Valério informou que, conforme o cronograma, está realizando patrolamento, recuperando barragens e o cascalho das estradas onde passam as linhas escolares e em breve todas as comunidades afetadas serão atendidas.