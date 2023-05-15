Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Ladeira do Vial

Moradores reclamam de cratera em estrada de Vila Valério

Via é utilizada como passagem para a produção agrícola e também por ônibus escolares. Moradores têm medo que carro caia em valeta
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

15 mai 2023 às 17:43

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 17:43

Quem passa pela Ladeira do Vial, na divisa entre Vila Valério e Jaguaré, no Noroeste e Norte do Espírito Santo, observa uma verdadeira cratera. A via serve de passagem para a produção agrícola da região e também para chegar até a cidade. Além disso, o ônibus escolar passa pela via, o que causa preocupação entre os pais dos estudantes.
Em um trecho da estrada é necessário que um motorista pare para que o outro passe, para evitar o risco de acidentes. Na parte debaixo da ladeira, quem passa pelo local tem medo de cair de carro em um buraco grande. Quando chove, a situação piora.
“Do jeito que já está estreito aqui alguém pode cair na valeta. Pode até acontecer coisas piores”, disse o lavrador Anaílton da Conceição, morador da região, para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.
Quem depende da via diz que já reclamou muito da situação com a Prefeitura. “Eles falam que vão resolver na semana que vem, mas ninguém vem. A gente já tem promessas de que vão vir”, falou a agricultora Cleide Fabris.
Escolar passando pela ladeira em Vila Valério
Escolar passando pela ladeira em Vila Valério Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Em nota, a Prefeitura de Vila Valério informou que, conforme o cronograma, está realizando patrolamento, recuperando barragens e o cascalho das estradas onde passam as linhas escolares e em breve todas as comunidades afetadas serão atendidas.

Nota da Prefeitura de Vila Valério na íntegra:

"O setor de comunicação da prefeitura informa que, a secretaria de agricultura está trabalhando em diversas frentes de trabalho, atendendo os agricultores(carreadores) patrolamentos de algumas estradas, recuperação de algumas barragens que foram danificadas pelas fortes chuvas e uma outra equipe cuidando somente da questão do cascalhamento das estradas onde passam as linhas escolares.

Neste momento as máquinas estão atendendo a comunidade do Jacarandá e a secretaria está cumprindo fielmente o cronograma de cascalhamento. Em breve todos serão atendidos".

Veja Também

Polícia investiga morte de bebê de 45 dias dentro de casa em Colatina

Carro capota em acidente envolvendo mais dois veículos na Serra

Ex-pastor desaparece após sair de casa para fazer caminhada na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados