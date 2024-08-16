Três meses de espera: mulher com suspeita de tumor precisa de biópsia em Vitória

Há pelo menos três meses Marilene Afonso do Rosário, de 61 anos, convive com uma aflição diária. Isso porque ela aguarda a biópsia na mama direita após exames apontarem a suspeita de um tumor. Segundo a paciente, a médica que a atendeu no dia 21 de maio na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, disse que o caso dela é grave e por isso o procedimento seria realizado em até 15 dias. Porém, já se passaram 85 dias e nada foi feito.

O medo aumenta para Marilene devido ao histórico de câncer de mama na família. Ela já perdeu parentes para a doença. Por estar ciente da situação, em maio ela correu contra o tempo e, com a ajuda da cunhada Ana Cristina Afonso, fez todos os exames para agilizar o processo cirúrgico. O que, de acordo com Marilene, não adiantou, pois não recebeu o atendimento. Mas, a moradora de Vila Velha não desistiu e corre atrás do diagnóstico.

“No exame de maio eu faria uma sucção, porém no momento do procedimento a médica falou que não poderia fazer, pois já estava profundo. Se fizesse por agulhamento poderia ficar pedaço. Então teria que cortar e tirar o pedaço todo para fazer a biópsia”, informou ao repórter Christian Miranda, da TV Gazeta.

Mesmo com o apontamento da profissional da saúde, a rapidez necessária não foi cumprida. Situação que não era para acontecer, pois conforme a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a fila de cirurgia eletiva, caso de Marilene, é dinâmica, ou seja, tem entrada e saída diariamente.

"Tenho fé que não tenho nada grave, mas se for eu vou passar firme e forte. Só que quando vejo o quanto tá demorando eu choro pelos cantos. Eu fico preocupada" Marilene Afonso do Rosário - Paciente

O receio da paciente é que ela passe a ser uma soma nos 377 casos de câncer de mama diagnosticados de janeiro a agosto de 2024 pela Sesa e não esteja recebendo tratamento.

Ao ser demandada, a Santa Casa afirmou que a cirurgia está agendada para o dia 27 de agosto. Entretanto, quando a reportagem foi gravada pela TV Gazeta, na última quarta-feira (14), Marilene contou não ter recebido a informação. Já nesta quinta-feira (15), após novo contato da reportagem, ela confirmou te recebido a ligação.

Marilene Afonso do Rosário e a cunhada Ana Cristina Afonso estão correndo atrás para conseguir que o procedimento seja realizado Crédito: Ronaldo Rodrigues