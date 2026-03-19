Rio Branco reforça elenco com trio experiente para sequência da temporada 2026

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:14
De olho na sequência da temporada, o Rio Branco Atlético Clube segue ativo no mercado e anunciou a chegada de três reforços para disputar a Copa Verde, o Campeonato Brasileiro Série D e a Copa Espírito Santo. O goleiro Andrey, o zagueiro Rafael Vaz e o volante Ruan Santos passam a integrar o elenco capa-preta para a maratona de jogos que começa no fim de março.
O reforço mais recente é o goleiro Andrey, de 32 anos, que chega por empréstimo junto ao Guarani Futebol Clube após passagem pelo Osasco Sporting. Com experiência em clubes como Botafogo-SP, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, o arqueiro também acumula títulos como a Série D do Brasileirão e a Copa do Nordeste, além de ter sido eleito o melhor goleiro do Campeonato Capixaba de 2025, quando defendia a Desportiva Ferroviária.
Para o sistema defensivo, o clube apostou na experiência de Rafael Vaz, de 37 anos. Revelado nacionalmente por passagens por Flamengo e Vasco, o zagueiro chega após disputar o Campeonato Alagoano pelo CSE. Bicampeão carioca e com passagem de destaque pelo futebol chileno, onde foi eleito o melhor defensor da liga em 2018, o jogador chega como uma das referências do elenco para o restante da temporada.
Outro nome confirmado é o volante Ruan Santos, de 26 anos, que estava na Desportiva Ferroviária. O meio-campista chega após ser peça importante na equipe grená, inclusive marcando o gol que evitou o rebaixamento no Campeonato Capixaba, e reforça o setor de marcação do time alvinegro.
As contratações fazem parte do planejamento do Rio Branco-ES após as eliminações no Campeonato Capixaba e na Copa do Brasil. Com um calendário cheio pela frente, o clube busca fortalecer o elenco para encarar a sequência decisiva da temporada, que terá jogos em curto espaço de tempo e exigirá profundidade e experiência do grupo.
A expectativa é que os reforços estejam à disposição do técnico Rodrigo César já nas próximas partidas, com o início da Copa Verde marcando o começo de uma nova fase para o Capa-Preta em 2026.
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