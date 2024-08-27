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Motos invadem calçadas em horário de pico e pedestres reclamam em Cachoeiro

Desde que as muretas de proteção foram instalados na pista para impedir as conversões irregulares, motociclistas tem usado as calçadas para fugir do engarrafamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 ago 2024 às 14:20

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 14:20

Na Avenida Aristides Campos, uma das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, uma cena comum, segundo os moradores, é ver motociclistas subindo nas calçadas para ultrapassar os carros. No dia 5 de agosto, um jovem morreu ao fazer o desvio, cair e ser atropelado por um caminhão.
Quem passa pela avenida diariamente, e em horários diferentes, fala que não vê fiscalização. “Aqui é tenso, motoqueiro não respeita, passa na calçada, avança no sinal. Nunca tem uma fiscalização, pelo menos no horário de pico”, disse a aposentada Alba Valéria de Souza, em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.
Motos invadem calçadas em horário de pico e pedestres reclamam
Motos invadem calçadas em horário de pico e pedestres reclamam Crédito: Luiz Gonçaves/ TV Gazeta Sul
Desde que as muretas de proteção e tachões foram instalados na pista para impedir as conversões irregulares, motociclistas tem usado as calçadas para fugir do engarrafamento. A doméstica Maria Lúcia Gomes, se sente insegura em andar pela calçada pelo bairro Basileia. “Quando chegou ali, a moto subiu em cima da calçada, depois voltou para a pista. Levamos o maior susto”, relembrou Maria, em um dos casos de imprudência que presenciou.
De acordo com o Artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo em calçadas, passeios e acostamentos é infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e a penalidade, de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do condutor.
Como trânsito no município de Cachoeiro de Itapemirim é municipalizado, a reportagem procurou a prefeitura para falar da fiscalização. Em nota, a Secretaria de Segurança e Trânsito disse que a fiscalização é feita regularmente no local, assim como em outras vias do município.
Informou ainda que apesar do esforço contínuo da prefeitura em fazer com que as vias se encontrem sempre nas melhores condições de circulação possíveis, é fundamental que os condutores de veículos se conscientizem da necessidade de adotarem uma conduta mais prudente e responsável para que acidentes como este possam ser evitados.

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