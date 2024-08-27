Motos invadem calçadas em horário de pico e pedestres reclamam em Cachoeiro

Na Avenida Aristides Campos, uma das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, uma cena comum, segundo os moradores, é ver motociclistas subindo nas calçadas para ultrapassar os carros. No dia 5 de agosto, um jovem morreu ao fazer o desvio, cair e ser atropelado por um caminhão.

Quem passa pela avenida diariamente, e em horários diferentes, fala que não vê fiscalização. “Aqui é tenso, motoqueiro não respeita, passa na calçada, avança no sinal. Nunca tem uma fiscalização, pelo menos no horário de pico”, disse a aposentada Alba Valéria de Souza, em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

Motos invadem calçadas em horário de pico e pedestres reclamam Crédito: Luiz Gonçaves/ TV Gazeta Sul

Desde que as muretas de proteção e tachões foram instalados na pista para impedir as conversões irregulares, motociclistas tem usado as calçadas para fugir do engarrafamento. A doméstica Maria Lúcia Gomes, se sente insegura em andar pela calçada pelo bairro Basileia. “Quando chegou ali, a moto subiu em cima da calçada, depois voltou para a pista. Levamos o maior susto”, relembrou Maria, em um dos casos de imprudência que presenciou.

De acordo com o Artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo em calçadas, passeios e acostamentos é infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e a penalidade, de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do condutor.

Como trânsito no município de Cachoeiro de Itapemirim é municipalizado, a reportagem procurou a prefeitura para falar da fiscalização. Em nota, a Secretaria de Segurança e Trânsito disse que a fiscalização é feita regularmente no local, assim como em outras vias do município.