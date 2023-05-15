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Parque Residencial Laranjeiras

Ex-pastor desaparece após sair de casa para fazer caminhada na Serra

Josué Ferreira Viana, de 80 anos, está desaparecido desde a manhã desta segunda (15); ele também é ex-pastor de uma Igreja Adventista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2023 às 16:04

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 16:04

Josué Ferreira Viana desapareceu após sair de casa para fazer uma caminhada matinal no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra
Josué Ferreira Viana desapareceu após sair de casa para fazer uma caminhada matinal no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra Crédito: Arquivo familiar | Montagem A Gazeta

Atualização

16/05/2023 - 5:05
Na tarde desta terça-feira (16), Eber, filho de Josué, entrou em contato com a reportagem e informou que o pai já foi encontrado. Segundo ele, o ex-pastor teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na manhã de segunda-feira (15) enquanto realizava sua caminhada matinal. Devido a isso, ele teve um desmaio e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e, logo depois, encaminhado a um hospital de Vitória. Como Josué saiu de casa sem documentos, a equipe do hospital encontrou dificuldades em identificar o ex-pastor e entrar em contato com familiares. De acordo com Eber, o pai passa bem e está se recuperando.
Uma família da Serra está em busca de Josué Ferreira Viana, desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (15) após sair de casa para fazer uma caminhada matinal no Parque Residencial Laranjeiras. O homem, de 80 anos, também é ex-pastor de uma Igreja Adventista no bairro Cidade Pomar, localizado no mesmo município. 
Segundo o filho de Josué, Eber Custódio Viana, o pai costuma fazer caminhadas nos arredores de onde mora todas as manhãs por volta das 6h. "Levantei umas 5h40 para trabalhar, tomei o meu café junto com ele [Josué], e por volta das 5h50 ele saiu de casa para fazer a caminhada", disse o filho. 
Contudo, à medida que as horas iam se passando e Josué não aparecia, a preocupação da família foi aumentando. 
"Geralmente, ele [Josué] chega das caminhadas antes das 7h. Porém, desde então, ele não apareceu mais"
Eber Custódio Viana - Filho de Josué

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Para ajudar nas buscas, Eber informou à reportagem as vestimentas que o pai usava ao sair de casa na manhã desta segunda. Segundo ele, Josué vestia camiseta verde, bermuda preta e tênis. 
A família também registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e pede ajuda para encontrar Josué Ferreira Viana. 

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