Ex-pastor desaparece após sair de casa para fazer caminhada na Serra

Atualização
16/05/2023 - 5:05
Na tarde desta terça-feira (16), Eber, filho de Josué, entrou em contato com a reportagem e informou que o pai já foi encontrado. Segundo ele, o ex-pastor teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na manhã de segunda-feira (15) enquanto realizava sua caminhada matinal. Devido a isso, ele teve um desmaio e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e, logo depois, encaminhado a um hospital de Vitória. Como Josué saiu de casa sem documentos, a equipe do hospital encontrou dificuldades em identificar o ex-pastor e entrar em contato com familiares. De acordo com Eber, o pai passa bem e está se recuperando.
Uma família da Serra está em busca de Josué Ferreira Viana, desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (15) após sair de casa para fazer uma caminhada matinal no Parque Residencial Laranjeiras. O homem, de 80 anos, também é ex-pastor de uma Igreja Adventista no bairro Cidade Pomar, localizado no mesmo município.
Segundo o filho de Josué, Eber Custódio Viana, o pai costuma fazer caminhadas nos arredores de onde mora todas as manhãs por volta das 6h. "Levantei umas 5h40 para trabalhar, tomei o meu café junto com ele [Josué], e por volta das 5h50 ele saiu de casa para fazer a caminhada", disse o filho.
Contudo, à medida que as horas iam se passando e Josué não aparecia, a preocupação da família foi aumentando.
"Geralmente, ele [Josué] chega das caminhadas antes das 7h. Porém, desde então, ele não apareceu mais"
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Para ajudar nas buscas, Eber informou à reportagem as vestimentas que o pai usava ao sair de casa na manhã desta segunda. Segundo ele, Josué vestia camiseta verde, bermuda preta e tênis.
A família também registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e pede ajuda para encontrar Josué Ferreira Viana.