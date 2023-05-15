Ex-pastor desaparece após sair de casa para fazer caminhada na Serra

Na tarde desta terça-feira (16), Eber, filho de Josué, entrou em contato com a reportagem e informou que o pai já foi encontrado. Segundo ele, o ex-pastor teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na manhã de segunda-feira (15) enquanto realizava sua caminhada matinal. Devido a isso, ele teve um desmaio e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e, logo depois, encaminhado a um hospital de Vitória. Como Josué saiu de casa sem documentos, a equipe do hospital encontrou dificuldades em identificar o ex-pastor e entrar em contato com familiares. De acordo com Eber, o pai passa bem e está se recuperando.