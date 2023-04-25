O que se sabe sobre jovem que sumiu após sair para encontrar ex na Serra

Sara Conceição Serra dos Santos, de 20 anos, está desaparecida desde novembro de 2022 Crédito: Acervo familiar

Atendente de loja, a tia Vanusa Santos foi a última familiar a ver a jovem. O encontro, por acaso, aconteceu um dia antes de a sobrinha desaparecer, perto das casas onde moram, no município da Serra . Naquela ocasião, chamou atenção o fato de Sara estar andando na rua com um par de chinelo nas mãos.

"A última vez que falei com ela foi no dia 13 de novembro. Eu estava indo para uma sorveteria com a família do meu esposo, e ela estava vindo, em direção à casa dela. Ela estava de shorts jeans claro, blusa preta de alça e um chinelo preto na mão. Perguntei se ela estava bem e ela disse que sim", contou.

"Aquela cena ficou martelando na minha cabeça, me deixou angustiada. Devia ter insistido para saber o que tinha acontecido" Vanusa Santos - Tia de Sara

Segundo os familiares, Sara ainda morava em uma casa no bairro Serra Dourada III, que pertencia ao ex-namorado. O relacionamento deles era conturbado, e durou apenas alguns meses. No entanto, de acordo com os parentes dela, o rapaz não aceitava o término e já tinha ameaçado a jovem várias vezes.

A irmã Fernanda Serra dos Santos disse que a caçula chegou a ser agredida por ele. "Ela trabalhava como atendente de caixa em um atacado, mas ele a agrediu no serviço e ela foi demitida. Não tinha nem um mês que ela estava trabalhando quando isso aconteceu", contou a estudante, de 22 anos.

Sara Conceição Serra dos Santos, de 20 anos, está desaparecida desde novembro de 2022 Crédito: Acervo familiar

Por causa do término, Sara tinha o plano de sair da casa do ex – onde morava sozinha – e se mudar para onde vive a irmã. No dia do desaparecimento, a jovem enviou uma mensagem para Fernanda, dizendo que encontraria o antigo namorado em Porto Canoa, e fez um alerta para caso algo acontecesse.

Quando Fernanda viu o aviso no aplicativo, o celular da irmã já não funcionava mais. "Eu não procurei o ex dela, mas meu pai chegou a ir na residência dele. Ele disse que não sabe do paradeiro da Sara, que não chegou a encontrá-la", contou. Desde então, a família não tem qualquer notícia da jovem.

"A nossa vida está uma tristeza. Não temos nenhuma certeza do que aconteceu. Vivemos pela fé. Se não fosse pela fé, nós já teríamos desmoronado" Vanusa Santos - Tia de Sara

De acordo com a tia Vanusa Santos, os pais de Sara estão tomados por um profundo sentimento de tristeza. "A minha cunhada não tem alegria, vive chorando pelos cantos. O pai dela é a mesma coisa. A gente espera que alguém possa nos ajudar, que possa nos dar uma resposta", disse.

"Eu queria fazer um apelo para toda a sociedade: se alguém vir alguma coisa, entre em contato com a polícia ou denuncie, conte o que viu, porque vai estar nos ajudando a sair dessa triste e angustiante situação que estamos vivendo há cinco meses", completou, segurando o choro.

Investigações

Polícia Civil informou que está investigando o caso por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas. "É importante, nesse momento, que as informações sejam tratadas no âmbito policial. Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com o objetivo de prestar o melhor serviço."

A reportagem de A Gazeta questionou como a corporação trata o caso atualmente, o que fez em relação às ameaças sofridas pela Sara anteriormente, se o ex-namorado dela já foi ouvido e se ele é, realmente, considerado suspeito. Entretanto, a PC não respondeu nenhuma dessas perguntas.

Ajude