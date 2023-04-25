Passageiro é preso na Rodoviária de Vitória após assediar jovem em ônibus

Passageiro é preso na Rodoviária de Vitória após assediar jovem dentro de ônibus Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 66 anos foi preso na Rodoviária de Vitória por assediar uma passageira dentro de um ônibus de viagem na noite desta segunda-feira (24). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada durante um patrulhamento, por volta de 21h, com a informação de que uma mulher teria sido assediada durante uma viagem entre Afonso Cláudio, município na Região Serrana do Espírito Santo, e a Capital.

Ao chegarem à Rodoviária de Vitória, os policiais foram abordados pela vítima, uma jovem de 25 anos, e uma testemunha, outra passageira do ônibus, de 35 anos. A vítima relatou aos militares que estava sentada em seu assento no ônibus quando o suspeito, identificado como Nelson Batista Filho, de 66 anos, se sentou no assento que estava vazio ao lado dela.

Segundo a vítima, o homem teria começado a apalpar e alisar as pernas dela sem o seu consentimento. Durante o ato o homem teria dito: "Nossa, o que é isso aqui? Que perna gostosa". O suspeito ainda teria se deitado no colo da jovem.

Outra passageira que estava no ônibus percebeu o ocorrido e teria tentado impedir novas investidas do suspeito à vítima, se sentando perto de onde estava a jovem. A mulher confirmou o relato da vítima aos militares.

Aos policiais, Nilson negou que teria assediado a jovem e afirmou que teria se sentado ao lado dela por acreditar que ela estava com uma das suas bolsas.

Após o relato, os militares deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram, juntamente com a vítima e a testemunha, para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.