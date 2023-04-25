Irmã de PM é sequestrada por criminosos na Serra e deixada em Aracruz

Carro da vítima foi encontrado após ter sido identificado por câmeras em Aracruz Crédito: Divulgação/PMES

Uma mulher, irmã de um policial militar, foi rendida por quatro criminosos armados no carro dela, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na noite de segunda-feira (24), e sequestrada pelo grupo. Momentos após o crime, a Polícia Militar foi acionada e recebeu informação de que o veículo, um Chevrolet Onix branco, havia sido visto por câmeras de cerco inteligente seguindo de Fundão em direção a Aracruz, pela rodovia ES 010 (que passa pelo litoral). O automóvel foi abandonado no bairro Sauê, na madrugada desta terça-feira (25), e a vítima conseguiu se libertar durante a manhã, sem ferimentos.

A Polícia Militar foi informada que a vítima estava acompanhado de um homem, quando havia sido abordada pelos criminosos. Os dois estavam fechando um estabelecimento comercial, em Vila Nova de Colares, na Serra. Os indivíduos teriam empurrado o homem para dentro do comércio e o trancado no local, enquanto fugiam levando a mulher e carro dela.

Segundo informações da PM, o carro foi tomado em assalto pelo grupo por volta de 20h. Os homens renderam a dona do veículo, colocaram um pano na cabeça dela para que ela não pudesse visualizá-los e sequestraram a mulher (irmã de um soldado da corporação). Militares que atuam na Serra foram acionados e repassaram as informações para equipes de Aracruz quando apuraram que o veículo teria seguido em direção ao Norte do Espírito Santo.

O veículo seguiu destino a Aracruz, passando pela orla de Fundão, na região de Praia Grande. O setor de inteligência teve acesso a imagens feitas pelo cerco inteligente e o Chevrolet Onix foi identificado pela placa.

Equipes da PM se posicionaram em locais estratégicos para realizar buscas. O carro foi localizado abandonado no bairro Sauê, no litoral de Aracruz, pouco depois de meia-noite. Os criminosos e a vítima não estavam no local naquele momento.

Um homem que passava pela região afirmou aos militares que uma mulher estaria pedindo socorro, dizendo que tinha sido sequestrada. Os policiais seguiram até a mulher e constataram se tratar da vítima. Abalada, ela relatou que após seguirem para Aracruz, sob constantes ameaças, um dos criminosos teria alisado partes de seu corpo durante o trajeto, e a obrigou a desbloquear o aparelho celular para que eles fizessem transferências e acessassem o contato do marido dela.

Segundo a PM, os criminosos teriam levado a vítima para uma espécie de porão, em uma casa, onde ela foi obrigada a dormir em um papelão. Os homens revezaram em dupla para a vigiarem durante a noite toda e, inclusive, teriam solicitado a entrega de um lanche durante a vigília. A mulher disse que não conseguiu dormir por medo de que fizessem algo ainda pior com ela.

Na manhã desta terça-feira, a mulher teria notado que apenas um dos suspeitos permanecia no local e, em determinado momento, essa pessoa teria saído correndo do cativeiro. Sentindo que estava abandonada no porão, ela saiu para a rua, momento em que pediu ajuda e foi amparada pelo homem que abordou os policiais. A vítima foi encaminhada para a Delegacia Regional de Aracruz para prestar depoimento.

A reportagem apurou que os suspeitos estão sendo procurados e, até o momento, ninguém foi detido. Ainda não há informações sobre a possível motivação do crime.