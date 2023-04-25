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Crime

Chefe de quadrilha de roubo de caminhões é preso em hospital na Serra

Além do homem, foram presos nesta segunda-feira (24) outros dois suspeitos em ação conjunta de quatro delegacias, sendo três da Região Serrana do Espírito Santo

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 10:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2023 às 10:07
Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES
Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um homem apontado como chefe de uma organização criminosa especializada em furtos de caminhões foi preso nesta segunda-feira (24) em um hospital da Serra, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, além dele, outros dois suspeitos de integrarem a quadrilha foram presos em uma operação conjunta. 
A corporação disse que a ação contou com equipes das delegacias de Domingos MartinsAlfredo ChavesMarechal Floriano, e da Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV). 
Segundo o delegado Geraldo Peçanha, da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, tudo começou em 2019, quando o registro de furtos de caminhões na Grande Vitória e no interior começaram a subir. Uma investigação foi iniciada e, em 2021, todos os envolvidos foram identificados. À época, 51 pessoas foram presas. O problema é que várias tiveram suas prisões convertidas para medidas cautelares, com a liberação deles, alguns com tornozeleira eletrônica. 
"A partir daí, ganhando a liberdade, passaram a praticar novamente o crime. Em 2022, começamos a notar os registros de furto de caminhão em alta. Em dezembro furtaram um caminhão em Domingos Martins e iniciamos nova fase da investigação. Em conjunto com várias forças de segurança prendemos os três ontem, inclusive do líder do grupo", disse o delegado.

Coincidência

O líder, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda (23) pela mesma equipe que o capturou em 2021, no mesmo hospital, e com o mesmo braço quebrado. "Em 2021 ele quebrou o braço após se acidentar com um caminhão roubado. Ontem, segundo ele, a fratura teria sido em decorrência de um acidente doméstico", declarou Peçanha. 
Sobre os outros dois, um foi detido em casa e outro, após saber que tinham feito buscas na residência dele, foi até a delegacia para entender do que se tratava. Lá, foi preso. "Anteriormente, a delegacia de furtos já havia prendido um envolvido. Então agora temos quatro indivíduos presos e dois foragidos. A investigação segue para identificar outros envolvidos", detalhou Peçanha.

Desmanche na Bahia

Segundo as investigações, partes de veículos roubados aqui no Estado foram encontradas em Teixeira de Freitas, na Bahia, em 2022. "Uma pessoa aqui do Estado foi presa na Bahia em um desmanche com diversas carrocerias de veículos furtados aqui no Estado. Essa pessoa tem uma fachada de empresário no ramo de lojas de verduras, porém ele foi preso com várias carrocerias, até de veículo de transporte de gás. Então eles não escolhem o veículo, é roubo de oportunidade." 
De 2019 até esta segunda-feira (24), segundo a polícia, cerca de 400 veículos foram furtados no Estado. Só este ano, foram registradas 49 ocorrências do tipo: desses, 25 caminhões foram recuperados. 

Atualização

25/04/2023 - 6:00
A Polícia Civil informou mais detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (25); O texto foi atalizado.

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