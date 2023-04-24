Polícia apreende 26 kg de maconha dentro de tonéis enterrados em Aracruz

A Polícia Civil apreendeu 26 quilos de maconha que estavam escondidos dentro de dois tonéis enterrados em uma área de mata em Aracruz Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Polícia Civil apreendeu 26 quilos de maconha que estavam escondidos dentro de dois tonéis de leite enterrados em uma área de mata, localizada no bairro Morobá, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . A operação ocorreu na última quarta-feira (19), mas as informações só foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (24).

Segundo a PC, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz recebeu informações de que criminosos estariam enterrando as drogas na região. Com o apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte, os policiais conseguiram chegar até a localização dos entorpecentes.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a técnica é a mesma utilizada na capital. “Essa apreensão nos mostra que o crime organizado que opera em Vitória está se estendendo, usando a mesma metodologia de armazenamento da droga no interior. É importante termos esse conhecimento para poder intervir”, afirma.

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Os tabletes estavam dentro dos tonéis, que foram enterrados em uma área de mata Crédito: Polícia Civil | Divulgação

O titular da Deic de Aracruz, delegado Leandro Sperandio afirmou que havia indícios de que armas de fogo também estavam escondidas no local. As drogas armazenadas seriam comercializadas posteriormente no município.

“Eles escondem boa parte da droga em área de mata, e conforme vão vendendo as drogas, um grupo de traficantes vai até a área, faz o preparo e embala para colocar à venda [...] Nós podemos afirmar que essas drogas são vinculadas à organizações criminosas de Vitória, e foram levadas para Aracruz. Normalmente são levadas em falsos carros de transporte por aplicativo, durante a madrugada e havendo revezamento de veículos”, explica.