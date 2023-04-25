Cliente é preso por homofobia contra atendente de banco em Vila Velha

Julio Cesar Bastos de Souza, de 61 anos, autuado por homofobia nessa segunda-feira (24) Crédito: Rodrigo Gomes

Um cliente acabou preso, suspeito de cometer crime de homofobia contra o funcionário de uma agência bancária localizada no Centro de Vila Velha . O crime aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (24), quando o idoso de 61 anos buscava atendimento e teria ofendido um jovem de 19 anos, atendente da agência.

Nesta terça-feira (25), após audiência de custódia, o homem foi liberado pela Justiça . Segundo a decisão da juíza Raquel Almeida Valinho, que consta no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a liberdade dele "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita, bem como é primário".

Consta na ocorrência registrada pela Polícia Militar que uma equipe foi acionada por volta de 13h30 para ir até a Caixa Econômica Federal , na Avenida Champagnat. No local, três testemunhas disseram que Julio Cesar Bastos de Souza havia se recusado a ser atendido por um funcionário homossexual.

Inicialmente, ele teria buscado informações sobre o programa Bolsa Família junto ao jovem. No entanto, em seguida, de acordo com relato de testemunhas aos militares, o homem procurou outro atendente, dizendo que "não gosta de viado" nem de "viadagem". O idoso também o teria chamado de "viadinho".

"Quando ele disse que não gostava de 'viado', meu coração já disparou e me deu muita revolta, porque ele estava com muito ódio. Dava para ver no rosto dele a repulsa. Ele falou que gostaria de ser atendido por um 'homem de verdade'" Vítima - Recepcionista de 19 anos

Nesta terça-feira (25), a vítima deu entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Sem se identificar, o jovem disse que nunca pensou passar por isso no trabalho. "É um local onde prezo muito pela minha comunicação e não deixo minha sexualidade interferir. Ter que lidar com isso é horrível", desabafou.

O atendente contou que, logo após ser ofendido, acionou a Polícia Militar. Questionado pelos policiais, o cliente reclamou que nenhum dos funcionários quis atendê-lo, apesar de ele ter preferência devido à idade. O idoso admitiu ter usado a palavra "viadagem", mas alegou não saber que o atendente era homossexual.

Atendente da agência bancária, vítima do crime de homofobia em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Nesta terça-feira (25), em entrevista à reportagem da TV Gazeta, Julio Cesar voltou a se defender.

"Eu reclamei e disse que estavam de 'viadagem' comigo, mas essa expressão, no contexto em que usei, não tem nada a ver com homofobia, não é um adjetivo pejorativo. É como se fosse 'molecagem' ou 'babaquice'. Não sou homofóbico" Julio Cesar Bastos de Souza - Autuado por homofobia

De acordo com a Polícia Civil , Julio Cesar Bastos de Souza, de 61 anos, foi autuado em flagrante por homofobia, crime previsto no Artigo 20 da Lei nº 7.716 de 1989 . A pena é de reclusão de um a três anos, além do pagamento de multa. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

"Em pleno 2023, ter que lidar com pessoas desse tipo é horrível e nojento. Eu realmente espero que a justiça seja feita. Não vou deixar de representar criminalmente contra ele, para que ele e outros possam aprender", declarou o recepcionista.

Em nota, a Caixa Econômica Federal afirmou que "repudia todas as atitudes de preconceito" e ressaltou que tem como valores essenciais "o respeito nas relações entre empregados e público, e o atendimento com zelo e prontidão". O banco ainda informou que "o funcionário envolvido pertence ao quadro de colaboradores terceirizados e está recebendo todo o apoio necessário".

Atualização Após a publicação desta matéria, na manhã desta terça (25), a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homofobia. Horas depois, durante audiência de custódia, a Justiça mandou soltá-lo – sem pagamento de fiança. A Caixa também se posicionou, repudiando qualquer ato de preconceito. O texto foi atualizado com as novas informações.