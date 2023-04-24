Vídeo mostra perseguição a carro roubado na Serra; suspeito foi preso

veja o vídeo acima. Aos agentes da Uma perseguição policial na BR 101, na Serra , terminou com um veículo recuperado e um homem preso na manhã desta segunda-feira (24) –. Aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito disse que receberia R$ 50 para fazer a entrega do veículo roubado.

Segundo a PRF, a corporação foi acionada na manhã desta segunda-feira (24) para buscas a um veículo modelo Ford Fiesta, com restrição de roubo. Após trafegar pela BR 101, o suspeito foi abordado e preso.

Aos agentes, o homem disse que receberia uma quantia de R$ 50 para levar o carro até um local pré-determinado pela associação criminosa responsável pelo roubo. Conforme a corporação, o suspeito não deu detalhes sobre quem o contratou ou para quem seria a entrega do veículo.

O roubo aconteceu na noite do domingo (23) e, segundo boletim de ocorrência registrado pela vítima, um perito criminal, o suspeito quebrou o vidro do carro e levou o veículo, um aparelho celular, além da carteira com todos os documentos da vítima.