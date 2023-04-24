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BR 101

Vídeo mostra perseguição a carro roubado na Serra; suspeito foi preso

Jovem de 24 anos disse aos agentes da PRF que receberia R$ 50 para fazer entrega do veículo roubado; carro foi recuperado na manhã desta segunda-feira (24)

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 17:53

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

24 abr 2023 às 17:53
Uma perseguição policial na BR 101, na Serra, terminou com um veículo recuperado e um homem preso na manhã desta segunda-feira (24) – veja o vídeo acima. Aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito disse que receberia R$ 50 para fazer a entrega do veículo roubado.
Segundo a PRF, a corporação foi acionada na manhã desta segunda-feira (24) para buscas a um veículo modelo Ford Fiesta, com restrição de roubo. Após trafegar pela BR 101, o suspeito foi abordado e preso. 
Aos agentes, o homem disse que receberia uma quantia de R$ 50 para levar o carro até um local pré-determinado pela associação criminosa responsável pelo roubo. Conforme a corporação, o suspeito não deu detalhes sobre quem o contratou ou para quem seria a entrega do veículo. 
O roubo aconteceu na noite do domingo (23) e, segundo boletim de ocorrência registrado pela vítima, um perito criminal, o suspeito quebrou o vidro do carro e levou o veículo, um aparelho celular, além da carteira com todos os documentos da vítima. 
O homem foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi reconhecido pela vítima. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. 

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