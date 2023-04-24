Vídeo mostra carro pegando fogo na Avenida Marechal Campos, em Vitória

Um carro pegou fogo na Avenida Marechal Campos, em Maruípe, Vitória, próximo ao Hospital das Clínicas, no fim da manhã desta segunda-feira (24). A via chegou a ficar interditada para controle das chamas, mas foi liberada momentos depois.
O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado e disse que enviou uma equipe ao local. Segundo a corporação, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.
Ainda conforme os Bombeiros, o proprietário do veículo contou aos militares que acionou a equipe após verificar que o carro estava pegando fogo. No entanto, ele não soube explicar como as chamas começaram.