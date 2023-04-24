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Violência

Homem é preso após ameaçar esposa e família de morte em Ponto Belo

Vítima, que tem medida protetiva contra o marido, disse que ameaças foram feitas por mensagem de áudio; homem descobriu onde ela estava abrigada e passou a rondar o imóvel
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 abr 2023 às 13:41

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 13:41

Um homem de 39 anos foi preso por ameaçar a esposa dele de morte no bairro Alvorada, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na noite da última quinta-feira (20). A Polícia Militar informou que, conforme denúncia, o suspeito teria dito que mataria a mulher e a família dela, e estava passando de carro, rondando o imóvel onde a vítima estava abrigada, junto a familiares. Ele fugiu quando percebeu uma viatura policial na região, mas foi encontrado na casa onde mora e acabou detido.
De acordo com a PM, a vítima registrou uma denúncia no Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por sofrer violência doméstica e teria se abrigado na casa de parentes enquanto aguardava a liberação da medida protetiva contra o suspeito. O homem teria agido após tomar conhecimento dos fatos.
As ameaças foram feitas por um aplicativo de mensagem com mensagens de áudio. Depois, afirmou pessoalmente a um familiar da esposa que iria matar todos. Um parente também afirmou que viu o suspeito mostrar uma arma para o filho de 13 anos e dizer que iria matar a mãe e a tia do menino.
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto SilvaCarlos Alberto Silva
O suspeito percebeu que uma oficial de Justiça chegou ao local onde a vítima estava para levar as crianças e deixá-las em segurança. Ela informou que a medida protetiva havia sido expedida. Nesse momento, o suspeito fugiu para casa. A PM foi até o endereço onde ele mora e o encontrou.
Em relato para os policiais, o indivíduo negou todos os fatos e disse que tudo era invenção da mulher e da cunhada. Ele permitiu que fossem feitas buscas na casa e relatou não ter arma. No entanto, durante uma ligação feita para uma parente da vítima, o suspeito novamente fez ameaças: “eu vou sair e vou te achar”.
O homem foi conduzido e levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória.
Segundo consta no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em audiência de custódia que ocorreu nesta segunda-feira (24), o juiz concedeu liberdade provisória ao suspeito, mediante o pagamento da fiança no valor de dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.604,00.

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