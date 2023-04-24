Suspeito invade casa da ex-mulher e esfaqueia homem em Linhares

Um homem invadiu a casa da ex-esposa neste domingo (23) e esfaqueou um homem de 53 anos que estava na residência junto com a mulher, no bairro Rio Quartel de Cima, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Rio Doce e o suspeito ainda não foi localizado.
Para a PM a vítima relatou que o ex-marido da mulher já chegou no local o golpeando com diversos golpes de faca. Ele ainda conseguiu correr para fora, mas ferido acabou caindo em uma plantação próxima ao local e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois levado para o hospital.
Segundo a PM, o suspeito fugiu logo após o crime em uma motocicleta. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
A corporação reforça que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.