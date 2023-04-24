Um homem invadiu a casa da ex-esposa neste domingo (23) e esfaqueou um homem de 53 anos que estava na residência junto com a mulher, no bairro Rio Quartel de Cima, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a vítima foi socorrida para o Hospital Rio Doce e o suspeito ainda não foi localizado.

Para a PM a vítima relatou que o ex-marido da mulher já chegou no local o golpeando com diversos golpes de faca. Ele ainda conseguiu correr para fora, mas ferido acabou caindo em uma plantação próxima ao local e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois levado para o hospital.

Suspeito invade casa da ex-mulher e esfaqueia homem em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a PM, o suspeito fugiu logo após o crime em uma motocicleta. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.