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Bairro Rio Marinho

Homem é preso após ameaçar e agredir esposa e filho em Vila Velha

Suspeito de 36 anos chegou a ameaçar a mulher de morte durante uma discussão; o filho do casal, um adolescente de 16 anos, também foi agredido ao tentar defender a mãe

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 10:25

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

25 abr 2023 às 10:25
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Um homem acabou preso após agredir e ameaçar a esposa dele na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas contaram que o suspeito de 36 anos é usuário de drogas e, durante uma discussão com a mulher, de 34 anos, ficou agressivo. O nome do indivíduo não está sendo divulgado para preservar a identidade do menor de 16 anos, filho do casal.
Ainda conforme ocorrência da PM, a corporação foi acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que recebeu uma solicitação da vítima afirmando estar sendo alvo de agressões e ameaças, assim como seu filho de 16 anos.
A mulher contou aos policiais que o suspeito é usuário de drogas e que no dia do ocorrido estava violento dentro de casa. A vítima afirma, que durante uma discussão entre o casal, o homem teria agredido e ameaçado de morte a mulher caso ela ligasse para a polícia.
Durante as agressões, o filho do casal também foi agredido ao tentar defender a mãe, sofrendo lesões no pescoço. Segundo a mulher, as ameaças eram constantes no relacionamento, mas ela tinha medo de denunciar o marido à polícia.
As vítimas e o suspeito, que foi algemado e conduzido no compartimento de segurança da viatura por apresentar um comportamento alterado, foram encaminhados para a Delegacia de Plantão Especial da Mulher (PEM), em Vitória. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito de 36 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, injúria e constrangimento ilegal de criança ou adolescente, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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