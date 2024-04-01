BR 262 deve ter novo traçado e contar com túnel e viadutos no ES

Projeto de duplicação da BR 262 é tocado pelo Dnit no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

CBN Vitória, nesta segunda-feira (1º). O novo projeto de duplicação da BR 262 prevê que a rodovia passe por um novo traçado entre Viana e a Marechal Floriano . Estudos realizados pela Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo apontam que essa é a melhor solução para vencer as dificuldades impostas pela geografia montanhosa da região. A revelação foi feita pelo superintendente regional do Dnit, Romeu Scheibe Neto, em entrevista à rádio, nesta segunda-feira (1º).

Com a alteração, o trecho atual, entre Viana e Marechal Floriano, deve ser repassado do governo federal para o Estado, deixando-o como uma rota turística. Já a nova via a ser construída entre essas duas cidades teria cerca de 23 km e a expectativa é que conte com um túnel e viadutos, parecidos com os da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. A via é conhecida por desafiar a engenharia ao passar sobre pilares elevados e atravessar a cadeia montanhosa da Serra do Mar.

A Gazeta acompanha as tratativas sobre esse novo projeto da BR 262 desde o fim de 2023, A reportagem deacompanha as tratativas sobre esse novo projeto da BR 262 desde o fim de 2023, após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro . Romeu Scheibe Neto afirma que os estudos têm prazo de três anos para serem concluídos, mas ainda não é possível afirmar exatamente quando serão finalizados.

“Já fizemos um estudo de validação do traçado e chegamos à conclusão que, de Marechal Floriano até a divisa com Minas Gerais, a duplicação vai acontecer no mesmo traçado da rodovia existente, ampliando a capacidade para o lado direito e esquerdo. Mas, de Marechal Floriano para baixo, está dando a viabilidade de nós executarmos um novo traçado da BR 262, fugindo daquela região complicada que temos atualmente e encurtando a rodovia”, destaca.

Vias em pilares elevados na Rodovia dos Imigrantes sobre a Serra do Mar, em São Paulo Crédito: Divulgação

Ainda segundo o superintendente, esse novo traçado deve encurtar a rodovia em até 4 km, diminuindo o tempo gasto pelos motoristas na via. Questionado sobre o caminho por onde deve passar o novo trecho, Romeu afirmou que ainda não pode divulgar, para não fomentar a especulação imobiliária na região.

“O estudo está sendo avaliado pelo nosso time de técnicos em Brasília para validar o levantamento aqui na superintendência”, pontua.

Obras divididas em lotes e desapropriações

A BR 262 foi dividida em cinco segmentos pelo Dnit. O primeiro é o trecho do novo traçado, por onde as obras devem começar prioritariamente.

“Esse segmento vai compor o lote 1. São muitas ‘obras de arte’, pontes curtas, mas altas demais, mais ou menos como a da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. Estamos estudando ainda um túnel, mas não significa que vai ter”, ressalta.

Para a execução da duplicação, serão necessárias desapropriações. “100% do trecho vai ter que ser desapropriado. Nós vamos comprar o terreno para poder implantar a rodovia”, destaca Romeu.