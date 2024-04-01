Desde o nascimento dos pequenos, a rotina dos pais Quezia Romualdo e Magdiel Costa não tem sido fácil. Por isso, eles contam com uma ajuda extra da irmã mais velha, Heloísa, e também das avós "corujas", Edna Romualdo e Adriana Costa. As duas avós revezam os turnos, ou seja, enquanto uma descansa, a outra está em Colatina dando todo o apoio necessário.

"Moro em Vila Velha, mas estou aqui na medida do possível, revezando com a outra avó. Quando eu estou aqui, ela está em casa descansando" Edna Romualdo - Mãe de Quezia e avó dos bebês

Para o pai Magdiel, o mais difícil tem sido conciliar o trabalho como marceneiro e o dia a dia em casa. "No início eu confesso que ajudava mais, mas agora não tem jeito, tenho que trabalhar, então se torna corrido e mais cansativo, mas é muito gratificante", contou.

Segundo o marceneiro, o momento mais turbulento é a organização na hora de sair de casa. "Às vezes começamos a arrumar os bebês umas duas horas antes do compromisso para conseguir dar conta de tudo [...] dar banho, arrumar as bolsas, não pode esquecer de nada", acrescentou.

Your browser does not support the audio element. Sêxtuplos: após 6 meses, saiba como está a rotina da família em Colatina

Para ajudar na organização, a família colocou um quadro de anotações na parede do quarto dos bebês. Segundo a mãe, Quezia, ele serve para fazer o controle de todas as mamadas e remédios que os pequenos tomam diariamente.

Família utiliza quadro para fazer o controle do horário das mamadeiras e dos remédios dos bebês Crédito: Roger Botelho

Os pequenos ainda têm um horário exato para dormir. Para isso, os pais reduzem as luzes da casa e os volumes por volta das 19h. "Quando fazemos isso, eles já sabem que está na hora de dormir. Eles dormem a noite toda e só acordam por volta das 6h para mamar. Eles também fazem a "sonequinha" da tarde, o que ajuda a gente a descansar um pouco", disse a mãe.

Saúde em dia

Lucca, Henry, Maytê e Eloá estão evoluindo muito bem, segundo os pais. Eles já fazem fisioterapia motora, se consultam com neurologista, pneumologista, cardiologista e vão ao pediatra todo mês.

"Eles ainda fazem osteopatia, para poder acertar a cabecinha deles, que ficou um pouquinho achatada. Nas várias especialidades que vamos, graças a Deus, as respostas são sempre positivas. Agora é só acompanhar o crescimento deles e curtir todos os momentos", finalizou Magdiel.

Os irmãos nasceram com menos de um quilo. Seis meses após o nascimento, Henry está pesando 5,292kg, Lucca 4,438kg, Eloá com 4,262kg, e Maytê, por sua vez, com 4,060kg.

Sêxtuplos: após 6 meses, saiba como está a rotina da família em Colatina

Os sêxtuplos

Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro de 2023, em um parto considerado de alto risco, que durou cerca de dez minutos, e que envolveu uma equipe de 32 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

Logo que nasceram, os bebês foram encaminhados à UTI Neonatal devido à prematuridade extrema. Poucos dias depois, o pequeno Matteo teve o quadro clínico agravado e não resistiu às complicações, falecendo no dia 6 de outubro

Ainda em outubro, Theo, Henry e Maytê precisaram ser transferidos para um hospital na Grande Vitória por causa de problemas na válvula do coração. Eloá e Lucca permaneceram estáveis em Colatina. Começava então o trajeto quase diário dos pais entre a "Princesinha do Norte" e a Capital.

No dia 5 de dezembro, o pequeno Theo, que estava internado em um hospital da Grande Vitória, não resistiu e faleceu