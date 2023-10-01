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Força-tarefa em hospital

Chegaram! Sêxtuplos de Colatina nascem em parto de 10 minutos

Equipe composta por 32 profissionais contou com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 19:22

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 out 2023 às 19:22
Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina, no Noroeste do ES
Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina Crédito: Divulgação
Nasceram neste domingo (1º) os sêxtuplos do casal Quezia Romualdo, de 29 anos, e Magdiel Costa, de 31mãe de sêxtuplos, moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10, no São Bernardo Apart Hospital, no município, onde a mãe estava internada desde o dia 5 de setembro para acompanhamento da gravidez. Uma equipe de 32 profissionais atuou no parto, que durou cerca de 10 minutos. Os bebês foram encaminhados à UTI Neonatal, enquanto a mãe ficará em observação na UTI.
A força-tarefa composta por 32 profissionais contou com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina

No sábado (30), quando a gravidez completou 27 semanas, a família informou, por meio das redes sociais, que Quezia tinha passado mal, com sintomas de falta de ar, mas após bateria de exames, tudo estava bem. “Essa reta final tá sendo bem cansativa pra ela. O corpo dela já não tá aguentando mesmo. Mas vamos continuar orando e confiando que logo, lolo essa fase vai passar e em breve os nenéns estarão todos com a gente”, disse o pai, Magdiel Costa, em um vídeo nas redes sociais.
Na tarde deste domingo, a família confirmou que o parto estava previsto para acontecer no mesmo dia. “Desde ontem eu comecei a passar mal e acho que chegou agora. Quero pedir orações para todos vocês, que dê tudo certo. Em nome de Jesus já deu. Deus está no controle de tudo”, disse a moradora de Colatina postado no Instagram.

Internada para acompanhamento

Mãe de sêxtuplos é recepcionada em hospital de Colatina
Mãe de sêxtuplos é recepcionada em hospital de Colatina Crédito: Divulgação | São Bernardo Apart Hospital
No dia 5 de setembro, Quézia foi internada no hospital São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, para acompanhamento diário até o nascimento dos filhos. Uma equipe de pelo menos 23 profissionais, entre obstetras, pediatras, enfermeiros e anestesistas, já estavam de sobreaviso para o parto. "Essa equipe entrará em ação assim que houver um pedido médico para a antecipação do parto. Quezia e os bebês serão avaliados todos os dias", informou a assessoria do hospital na época
No dia 9 deste mês, a mãe passou por um procedimento cirúrgico para evitar o parto prematuro. Por meio das redes sociais, a gestante informou que realizou o procedimento de cerclagem, que tem o objetivo de evitar que a cavidade uterina abra antes da hora.

Notícia da gravidez

Quezia com a primeira ultrassom em que descobriu que estava grávida de sêxtuplos
Quezia com a primeira ultrassom em que descobriu que estava grávida de sêxtuplos Crédito: Acervo pessoal
A gravidez foi descoberta no fim de abril, mas Quezia Romualdo, de 29 anos, e o marceneiro Magdiel Costa, de 31 anos, só receberam a notícia da gravidez de sêxtuplos no dia 11 de maio, durante uma ultrassonografia. Os dois já são pais de Heloíza, de 4 anos, e estão casados há nove anos. Na época, eles contaram ao repórter Isaac Ribeiro que a gravidez foi planejada e natural.

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