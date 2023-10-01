Chegaram! Sêxtuplos de Colatina nascem em parto de 10 minutos

Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina Crédito: Divulgação

A força-tarefa composta por 32 profissionais contou com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina

No sábado (30), quando a gravidez completou 27 semanas, a família informou, por meio das redes sociais, que Quezia tinha passado mal, com sintomas de falta de ar, mas após bateria de exames, tudo estava bem. “Essa reta final tá sendo bem cansativa pra ela. O corpo dela já não tá aguentando mesmo. Mas vamos continuar orando e confiando que logo, lolo essa fase vai passar e em breve os nenéns estarão todos com a gente”, disse o pai, Magdiel Costa, em um vídeo nas redes sociais.

Na tarde deste domingo, a família confirmou que o parto estava previsto para acontecer no mesmo dia. “Desde ontem eu comecei a passar mal e acho que chegou agora. Quero pedir orações para todos vocês, que dê tudo certo. Em nome de Jesus já deu. Deus está no controle de tudo”, disse a moradora de Colatina postado no Instagram.

Internada para acompanhamento

Mãe de sêxtuplos é recepcionada em hospital de Colatina Crédito: Divulgação | São Bernardo Apart Hospital

No dia 5 de setembro, Quézia foi internada no hospital São Bernardo Apart Hospital , em Colatina, para acompanhamento diário até o nascimento dos filhos. Uma equipe de pelo menos 23 profissionais, entre obstetras, pediatras, enfermeiros e anestesistas, já estavam de sobreaviso para o parto. "Essa equipe entrará em ação assim que houver um pedido médico para a antecipação do parto. Quezia e os bebês serão avaliados todos os dias", informou a assessoria do hospital na época

No dia 9 deste mês, a mãe passou por um procedimento cirúrgico para evitar o parto prematuro. Por meio das redes sociais, a gestante informou que realizou o procedimento de cerclagem, que tem o objetivo de evitar que a cavidade uterina abra antes da hora.

Notícia da gravidez

Quezia com a primeira ultrassom em que descobriu que estava grávida de sêxtuplos Crédito: Acervo pessoal