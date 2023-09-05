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Mulher grávida de sêxtuplos é internada em Colatina

Internação já estava programada para que a mamãe e os pequenos sejam monitorados diariamente. Pelo menos 23 profissionais já estão de sobreaviso para o parto
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 set 2023 às 16:14

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 16:14

Mãe de sêxtuplos é recepcionada em hospital de Colatina
Quezia, Magdiel e a pequena Heloíza foram recepcionados em hospital de Colatina; eles se preparam para a chegada dos sêxtuplos Crédito: Divulgação | São Bernardo Apart Hospital
Com direito a kit de boas-vindas, Quezia Romualdo, que está grávida de sêxtuplos, foi recepcionada na tarde desta terça-feira (5) no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, por parte da equipe médica que atuará no parto. A mãe ficará internada para acompanhamento diário até o nascimento dos filhos. 
Quezia recebeu do hospital seis bolsas de maternidade, todas bordadas com os nomes dos seis bebês: 
  • Théo
  • Matteo
  • Lucca
  • Henry
  • Maytê
  • Eloá

Mais de 20 profissionais

Uma equipe de pelo menos 23 profissionais, entre obstetras, pediatras, enfermeiros e anestesistas, já estão de sobreaviso para o parto.  "Essa equipe entrará em ação assim que houver um pedido médico para a antecipação do parto. Quezia e os bebês serão avaliados todos os dias", informou a assessoria do hospital.
Além deles, outros especialistas como oftalmologista, cardiologista pediátrico, fisioterapeuta e neurologista devem estar presentes no momento do parto.

Sêxtuplos: mãe é recepcionada em hospital e ficará internada em Colatina

De acordo com a diretora técnica do hospital, a médica Júlia Mattedi, os bebês devem permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal por alguns meses até ganharem peso suficiente para ir para casa. Para isso, seis vagas de Utin já estão reservadas para as crianças. 
“Vamos imaginar que eles nasçam com 1 kg cada um, é esperado que eles fiquem de dois a três meses só para ganhar peso. A média de ganho de peso é de 15 gramas ao dia, é bem devagarzinho. Nesse período, a mãe poderá retirar o leite com a bombinha para as crianças serem amamentadas, ou contar com uma dieta própria para os prematuros caso ela tenha dificuldade nesse processo”, explicou a médica. 
Atualmente, os bebês estão com mais de 400 gramas cada um. O parto ainda não tem data para acontecer. 

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