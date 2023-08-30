Mãe de sêxtuplos de Colatina será internada para acompanhamento diário

Quezia com a primeira ultrassom em que descobriu que estava grávida de sêxtuplos Crédito: Acervo pessoal

Quezia Romualdo, de 29 anos, mãe dos sêxtuplos capixabas, ficará internada a partir da próxima terça-feira (5) para acompanhamento diário. A medida partiu de um pedido médico, para garantir mais tranquilidade e segurança para a mãe e os bebês.

Segundo o São Bernardo Apart Hospital de Colatina, no Noroeste do Estado, onde Quezia ficará internada, a mãe está, atualmente, com 22 semanas de gestação.