Parto de sêxtuplos acontece neste domingo (1°) em hospital de Colatina

No sábado (30), quando a gravidez completou 27 semanas, a família informou, por meio das redes sociais, que Quezia tinha passado mal, com sintomas de falta de ar, mas após bateria de exames, tudo estava bem. Na tarde deste domingo (1), a família confirmou que o parto estava previsto para acontecer no mesmo dia. “Desde ontem eu comecei a passar mal e acho que chegou a hora. Quero pedir orações para todos vocês, que dê tudo certo. Em nome de Jesus já deu. Deus está no controle de tudo”, disse a moradora de Colatina postado no Instagram.