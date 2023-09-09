Internada, mãe de sêxtuplos passa por cirurgia para evitar parto prematuro

Quezia Romualdo, de 29 anos, está internada em um hospital de Colatina Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Moradora de Colatina, Quezia Romualdo, de 29 anos, que está grávida de sêxtuplos , passou por um procedimento cirúrgico para evitar o parto prematuro. Por meio das redes sociais, a gestante informou que realizou o procedimento de cerclagem, que tem o objetivo de evitar que a cavidade uterina abra antes da hora.

"É um ponto que eles dão fora do útero pra segurar mais os nenéns. Como eu falei com vocês, minha barriga tá pesada e tá muito grande, então o colo do útero tá afinando, por isso eles decidiram fazer esse procedimento em mim" Quezia Romualdo - Mãe de sêxtuplos

O procedimento foi realizado na última quinta-feira (7), em um hospital particular em que está internada. Quézia disse que está bem. “Eu tô bem, tô me recuperando, a cada dia vencendo, graças a Deus, porque não é fácil, mas já deu tudo certo”, relatou.

A mãe informou que também foi feito um ultrassom para verificar a saúde dos bebês, que também estão bem. “Quero agradecer a todos que oraram pela Eloá, ela deu uma engordada, tá com 520g, tem uma de 630g, então somente agradecer a Deus e a vocês [...] Brevemente essa fase vai passar e minha benção vai estar em minhas mãos”, declarou.

Internada para acompanhamento

Quézia foi internada na última terça-feira (5) no hospital São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, para acompanhamento diário até o nascimento dos filhos: Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá.

Uma equipe de pelo menos 23 profissionais, entre obstetras, pediatras, enfermeiros e anestesistas, já estão de sobreaviso para o parto. "Essa equipe entrará em ação assim que houver um pedido médico para a antecipação do parto. Quezia e os bebês serão avaliados todos os dias", informou a assessoria do hospital.