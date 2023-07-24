Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após muita espera!

Veja quais os nomes escolhidos para os sêxtuplos de Colatina

Chá revelação foi transmitido ao vivo pela rede social da família no último sábado (22); Quezia e Magdiel serão pais de quatro meninos e duas meninas

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 16:23

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

24 jul 2023 às 16:23
Após muita espera, o casal Quezia Romualdo e Magdiel Costa revelaram o sexo dos seis filhos em um chá revelação realizado no último sábado (22) em Colatina, no Noroeste do Estado. Eles serão pais de quatro meninos e duas meninas
A celebração foi transmitida pela rede social da família. A dinâmica da revelação do sexo dos bebês contou com seis balões pendurados em um varal. A cada balão estourado, o sexo de um dos bebês era revelado conforme a cor do confete: verde para menino e rosa para menina. 
Os três primeiros balões foram uma chuva de papel picado verde, indicando três bebês do sexo masculino. O quarto balão furado interrompeu a sequência masculina, e no estouro "choveu" papel picado na cor rosa. O penúltimo foi mais um menino, e o derradeiro balão indicou a vinda da segunda menina.
Os nomes dos seis bebês foram divulgados pelo g1 ES. São eles:
  • Théo
  • Matteo
  • Lucca
  • Henry
  • Maytê
  • Eloá
Em entrevista ao g1 ES, Quezia contou que estava muito curiosa para saber o sexo dos filhos. Ela fez o exame na última quarta-feira (19) e disse que apenas duas pessoas eram as "guardiãs" do segredo: a cunhada e a assessora. A informação foi guardada a "seis chaves" até o último sábado (22), data do chá revelação.

Veja Também

Pais de sêxtuplos de Colatina revelam sexo dos bebês. Confira

Assista à entrevista do marido e da capixaba grávida de sêxtuplos

Dona de casa descobre que será mãe de sêxtuplos em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados