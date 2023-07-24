Veja quais os nomes escolhidos para os sêxtuplos de Colatina

Após muita espera, o casal Quezia Romualdo e Magdiel Costa revelaram o sexo dos seis filhos em um chá revelação realizado no último sábado (22) em Colatina, no Noroeste do Estado. Eles serão pais de quatro meninos e duas meninas.
A celebração foi transmitida pela rede social da família. A dinâmica da revelação do sexo dos bebês contou com seis balões pendurados em um varal. A cada balão estourado, o sexo de um dos bebês era revelado conforme a cor do confete: verde para menino e rosa para menina.
Os três primeiros balões foram uma chuva de papel picado verde, indicando três bebês do sexo masculino. O quarto balão furado interrompeu a sequência masculina, e no estouro "choveu" papel picado na cor rosa. O penúltimo foi mais um menino, e o derradeiro balão indicou a vinda da segunda menina.
Os nomes dos seis bebês foram divulgados pelo g1 ES. São eles:
- Théo
- Matteo
- Lucca
- Henry
- Maytê
- Eloá
Em entrevista ao g1 ES, Quezia contou que estava muito curiosa para saber o sexo dos filhos. Ela fez o exame na última quarta-feira (19) e disse que apenas duas pessoas eram as "guardiãs" do segredo: a cunhada e a assessora. A informação foi guardada a "seis chaves" até o último sábado (22), data do chá revelação.