Veja quais os nomes escolhidos para os sêxtuplos de Colatina

quatro meninos e duas meninas. Após muita espera, o casal Quezia Romualdo e Magdiel Costa revelaram o sexo dos seis filhos em um chá revelação realizado no último sábado (22) em Colatina , no Noroeste do Estado. Eles serão pais de

A celebração foi transmitida pela rede social da família. A dinâmica da revelação do sexo dos bebês contou com seis balões pendurados em um varal. A cada balão estourado, o sexo de um dos bebês era revelado conforme a cor do confete: verde para menino e rosa para menina.

Os três primeiros balões foram uma chuva de papel picado verde, indicando três bebês do sexo masculino. O quarto balão furado interrompeu a sequência masculina, e no estouro "choveu" papel picado na cor rosa. O penúltimo foi mais um menino, e o derradeiro balão indicou a vinda da segunda menina.

Os nomes dos seis bebês foram divulgados pelo g1 ES. São eles:

Théo

Matteo

Lucca

Henry

Maytê

Eloá